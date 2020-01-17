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  4. Türkiye tarımdaki tecrübesini Gürcistan ile paylaşıyor

Türkiye tarımdaki tecrübesini Gürcistan ile paylaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Gürcistan Tarım Uzmanları Eğitim Programı” kapsamında 25 Gürcü tarım uzmanına Ankara, İstanbul ve Bursa’da eğitim verildi.Gürcü uzmanların katıldığı eğitimlerde belirlenen analizleri kendi ülkelerinde yapabilmesi, Avrupa standartlarında üretim şartlarının tanıtılması ve farkındalığın oluşturulması, hem iç pazarda hem de uluslararası pazarda rekabet güçlerinin arttırılması hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Gürcistan Tarım Uzmanları Eğitim Programı” kapsamında 25 Gürcü tarım uzmanına Ankara, İstanbul ve Bursa’da eğitim verildi.
Gürcü uzmanların katıldığı eğitimlerde belirlenen analizleri kendi ülkelerinde yapabilmesi, Avrupa standartlarında üretim şartlarının tanıtılması ve farkındalığın oluşturulması, hem iç pazarda hem de uluslararası pazarda rekabet güçlerinin arttırılması hedefleniyor. Gürcistan Tarım İşbirliği Projesi ile her iki ülke arasındaki tecrübe paylaşımının artarak devam etmesi ve tarım işbirliğinin daha üst seviyeye taşınması da hedefleniyor. Ankara, İstanbul ve Bursa’da verilen eğitimlerde 25 Gürcü tarım uzmanına Kromatograf metodu, antibiobiklerin belirlenmesi, arıcılıkta çiçek tozu testi gibi konularında bilgiler verildi.
Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı ve Gürcistan Ulusal Gıda Ajansı ile eğitim projelerini hayata geçirmek amacıyla Tarım İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. Ekim-Aralık 2019 döneminde Tiflis’te Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Laboratuvarı’nda ve Gürcistan Ulusal Gıda Ajansı’nda düzenlenen birincil üretim kontrolleri, virüs izolasyonu ve vektör identifikasyonu, bakteriyoloji, entomoloji, nematoloji, herboloji, mavi dil ve Batı Nil virüsü eğitimlerine 65 Gürcü tarım uzmanı katılmıştı.

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