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Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 22:28 | Son Güncelleme

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında üretim durduruldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim durduruldu

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, yaptığı açıklamada, alınan tedbirler kapsamında üretimin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Tamir, bakım gibi işlerle ilgili işçilerin periyotlarla çalışacaklarını ifade eden Eroğlu, "Tedbirler kapsamında üretimi durdurduk. Yer altında 695 işçi 15'er günlük periyotlar halinde çalışacaklar. Bu arkadaşlar tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü görevlerini sürdürecekler" dedi.

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Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında TTK’da üretim durdurulduğunu söyledi. İş güvenliği amacıyla tüm müesseselerde belirli sayıda işçi çalıştırılacağını ifade eden Yeşil, şunları söyledi:

"TTK'ya bağlı müesseselerde çalışan işçilerimiz ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmışlardır. Müessese yetkililerinin belirleyeceği zorunlu hallerde çalışılacak kadar sayı da belirlenen isimler 15 gün boyunca çalışacaktır. 15 gün sonunda bu isimlerin yerine belirlenen diğer isimler çalıştırılmak üzere işe çağırılacaktır. Uygulama bugün saat 24.00- 08.00 yani gece vardiyasından itibaren başlayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK koronavirüs

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