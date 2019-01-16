"Türkiye, tehditlerle hizaya getirilecek ülke değildir"

ABD'nin stratejik bir müttefik olamayacağını ifade eden Karamolloğlu, "Kendi müttefikini bu şekilde tehdit etmez hiçbir ülke. Başta Trump olmak üzere herkes bilmeli ki Türkiye tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değildir. İçinde bulunduğumuz şartların zorluğu bunu değiştirmez. 5 bin yıllık kadim bir tarihe ve devlet geleneğine sahibiz. Tehditlere, şantajlara asla boyun eğmeme kararlılığını geçmişte gösterdik, bugün de göstereceğiz." dedi.

- "Her bölgede seçime gireceğiz"

"Seçmen kaydırma" iddialarını da değerlendiren Karamollaoğlu, bu iddiaların araştırılması ve gerekli adımların atılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yerel seçim adayların kalitesine ve hizmetine göre oy verilmesi tabii karşılanmalı. Şehirlerimizi imar edecek, herkesi kucaklayacak, barışı ve güveni tesis edecek adaylarla her bölgede seçime girmekte kararlıyız. Bizim adaylarımızın en temel düsturu çalmamak ve çaldırmamak olacaktır. Çalmadan çalışan kadrolarla bu millete hizmet etmek istiyoruz."

