Türkiye Tek Yürek olacak! Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile depremzedeler için yardım toplanacak

6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Malatya ve çevre illeri etkileyen asrın felaketi yıkıcı deprem için, 'Türkiye Tek Yürek' adıyla ortak yayın yapılacak. Ünlü kişilerin sunuculuğunu üstleneceği Türkiye Tek Yürek programında depremzedeler için yardım toplanacak.

TÜRKİYE TEK YÜREK SUNUCULARI YAYIN SAATİ VE KANALI

6 Şubat'ta meydana gelen deprem başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı derinden etkiledi.

Depremzedeler için yardım toplanacağı Türkiye Tek Yürek programı bu akşam 20.00'da başlayacak. Program ortak yayın olacak ve tüm kanallardan izlenebilecek. Programda elde edilen yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

TÜRKİYE TEK YÜREK SUNUCULARI

Nihat Hatipoğlu

Pelin Çift

Çağla Şıkel

Tümer Doğru

Nazlı Çelik

Acun Ilıcalı

Deniz Bayramoğlu

Didem Arslan Yılmaz



