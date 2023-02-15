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  4. Türkiye Tek Yürek olacak! Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile depremzedeler için yardım toplanacak

Türkiye Tek Yürek olacak! Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile depremzedeler için yardım toplanacak

15.02.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illeri derinden sarsan yıkıcı depremin 10. gününde yaralı ve ölü sayısı güncellenmeye devam ederken arama kurtarma, yardım çalışmaları da hızla devam ediyor. Türkiye Tek Yürek programı ile depremzedelere yardım toplanacak. Ünlü isimlerin sunacağı Türkiye Tek Yürek kampanyası ile ortak yayın yapılacak. Bu akşam yayınlanacak Türkiye Tek Yürek programı ile tüm kanallar bir araya gelecek.

Türkiye Tek Yürek olacak! Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile depremzedeler için yardım toplanacak

6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Malatya ve çevre illeri etkileyen asrın felaketi yıkıcı deprem için, 'Türkiye Tek Yürek' adıyla ortak yayın yapılacak. Ünlü kişilerin sunuculuğunu üstleneceği Türkiye Tek Yürek programında depremzedeler için yardım toplanacak.

Türkiye Tek Yürek olacak! Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile depremzedeler için yardım toplanacak

TÜRKİYE TEK YÜREK SUNUCULARI YAYIN SAATİ VE KANALI

6 Şubat'ta meydana gelen deprem başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı derinden etkiledi.

Depremzedeler için yardım toplanacağı Türkiye Tek Yürek programı bu akşam 20.00'da başlayacak. Program ortak yayın olacak ve tüm kanallardan izlenebilecek. Programda elde edilen yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Türkiye Tek Yürek olacak! Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile depremzedeler için yardım toplanacak

TÜRKİYE TEK YÜREK SUNUCULARI

  • Nihat Hatipoğlu
  • Pelin Çift
  • Çağla Şıkel
  • Tümer Doğru
  • Nazlı Çelik
  • Acun Ilıcalı
  • Deniz Bayramoğlu
  • Didem Arslan Yılmaz


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