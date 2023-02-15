Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve diğer illeri sarsan depremin etkileri sürerken, depremzedelere yardım için Türkiye Tek Yürek ortak yayını yapılacak. Programı, Türkiye'nin önde gelen isimleri sunacak. Peki Türkiye Tek Yürek ortak yayın ne zaman, saat kaçta? Türkiye Tek Yürek ortak yayın hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN NE ZAMAN?

Türkiye Tek Yürek ortak yayın programı 15 Şubat saat 20.00'da başlayacak. Programda toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Program Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak.

"YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ"

RTÜK'ten yapılan açıklamada da "Medya kuruluşlarımız tarafından 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00’de yapılması planlanan “TÜRKİYE TEK YÜREK” yardım kampanyası dev bir organizasyona dönüştü. Yerel, bölgesel, ulusal tüm medya kuruluşlarımız organizasyona katılmak için harekete geçti. Organizasyonun yurt içinden ve ülke dışından yayınlanması için hazırlıklar son aşamada. Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlar ve radyolar tek yürek olacak. RTÜK olarak medyamızın bu çok anlamlı ve ulvi dayanışmasını takdir ediyor ve yürekten destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



