HABER

"Türkiye tekstilde dünyada iyi yerlerde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı Vehbi Canpolat: - "Değişen tedarik taleplerine rağmen gerçekten en hızlı, günün modasını ve istenen adetlerde verecek ülke, gerek coğrafi konumu gerek altyapısıyla Türkiye'dir" - "Türkiye tekstilde dünyada iyi yerlerde. Gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum"

TEKİRDAĞ (AA) - UĞUR ARSLAN/MEHMET AKİF ALDOĞAN - Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı Vehbi Canpolat, Türkiye'nin tekstilde iyi bir noktada bulunduğunu belirterek, "Değişen tedarik taleplerine rağmen gerçekten en hızlı, günün modasını ve istenen adetlerde verecek ülke gerek coğrafi konumu gerek altyapısıyla Türkiye'dir." dedi.

Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil sektöründe Türkiye'nin çağa uygun adımlar attığını ve sektörde marka haline geldiğini söyledi.

Dünyada tekstil ürünlerine olan talebin şeklinin değiştiğini aktaran, Canpolat, konuştu:

"Türkiye tekstilde dünyada iyi yerlerde. Gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Bunun sebebi şu, dünya artık alım şekillerini değiştirdi. Global firmalar bir yıl öncesinden sipariş vererek çok daha büyük adetlerde, çok daha önceden ürünlerini tedarik ederlerdi, dünyada bu tedarik şekli değişti. Birincisi hızlı isteniyor, ikincisi küçük adetlerde isteniyor, üçüncüsü daha çok moda isteniyor. Değişen tedarik taleplerine rağmen gerçekten en hızlı, günün modasını ve istenen adetlerde verecek ülke, gerek coğrafi konumu gerek altyapısıyla Türkiye'dir. Gelecek yıl da bu böyle olacaktır."

Türkiye'nin dünya markalarıyla çalıştığını ancak aynı zamanda da bu alanda markalaştığını anlatan Canpolat, "600 fabrikayla Avrupa'da en büyük, dünyada da 3'üncü sırada olan tekstil terbiye sektörünün gücü bunda çok etkili. Biz bugün dünya markalarına çalışıyoruz. Bir yandan da kendi markalarımız dünya markası olma yolunda ciddi bir şekilde mesafe katediyor." diye konuştu.

Canpolat, son dönemdeki kanuni düzenlemelerin tekstil sektörünün gelişmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Alınan doğru kararların tekstilde markalaşmayı da tetiklediğini ifade eden Canpolat, "Ne kadar çok Türk markası dünya markası olma yolunda ilerlerse Türkiye'nin o zaman üretimi de artacaktır. Bugün hangi markamıza bakarsanız yüzde 90'ının Türkiye'de üretim yaparak dünyaya sattığını göreceksiniz." dedi.

- "Tekstilde kafa yapısı değişti"

Canpolat, Türk tekstilinin ve markalarının daha iyi yerlerde olacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Tekstilde kafa yapısı da değişti. Algımız değişti markalaşmayı öğrendik, üretmeyi öğrendik. Eskiden bir mağazaya gittiğinizde başka yerde şubemiz yoktur yazısıyla gurur duyardık. Bugün yüzlerce yarın binlerce mağazamız olan markalar oluşuyor. Kafa yapısının değişmesi bile devrim niteliğinde. Geleceğe özellikle tekstil alanında umutla bakıyorum, çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum."

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Sahne Tozu Tiyatrosu "Kanlı Nigar" ile sezonu kapatıyorSahne Tozu Tiyatrosu "Kanlı Nigar" ile sezonu kapatıyor
Bakan Ersoy, "Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşadığı mekanlardır"Bakan Ersoy, "Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşadığı mekanlardır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya gelişme marka Tekirdağ tekstil

En Çok Okunan Haberler

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 ilde operasyon başladı!

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Sosyal medya bunu konuşuyor! Öğrenciler ünlü tablolara dönüştü

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Yangında mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcılarını itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcıları kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.