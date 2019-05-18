"Türkiye tekstilde dünyada iyi yerlerde. Gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Bunun sebebi şu, dünya artık alım şekillerini değiştirdi. Global firmalar bir yıl öncesinden sipariş vererek çok daha büyük adetlerde, çok daha önceden ürünlerini tedarik ederlerdi, dünyada bu tedarik şekli değişti. Birincisi hızlı isteniyor, ikincisi küçük adetlerde isteniyor, üçüncüsü daha çok moda isteniyor. Değişen tedarik taleplerine rağmen gerçekten en hızlı, günün modasını ve istenen adetlerde verecek ülke, gerek coğrafi konumu gerek altyapısıyla Türkiye'dir. Gelecek yıl da bu böyle olacaktır."

TEKİRDAĞ (AA) - UĞUR ARSLAN/MEHMET AKİF ALDOĞAN - Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı Vehbi Canpolat, Türkiye'nin tekstilde iyi bir noktada bulunduğunu belirterek, "Değişen tedarik taleplerine rağmen gerçekten en hızlı, günün modasını ve istenen adetlerde verecek ülke gerek coğrafi konumu gerek altyapısıyla Türkiye'dir." dedi.

Türkiye'nin dünya markalarıyla çalıştığını ancak aynı zamanda da bu alanda markalaştığını anlatan Canpolat, "600 fabrikayla Avrupa'da en büyük, dünyada da 3'üncü sırada olan tekstil terbiye sektörünün gücü bunda çok etkili. Biz bugün dünya markalarına çalışıyoruz. Bir yandan da kendi markalarımız dünya markası olma yolunda ciddi bir şekilde mesafe katediyor." diye konuştu.

Canpolat, son dönemdeki kanuni düzenlemelerin tekstil sektörünün gelişmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Alınan doğru kararların tekstilde markalaşmayı da tetiklediğini ifade eden Canpolat, "Ne kadar çok Türk markası dünya markası olma yolunda ilerlerse Türkiye'nin o zaman üretimi de artacaktır. Bugün hangi markamıza bakarsanız yüzde 90'ının Türkiye'de üretim yaparak dünyaya sattığını göreceksiniz." dedi.

- "Tekstilde kafa yapısı değişti"

Canpolat, Türk tekstilinin ve markalarının daha iyi yerlerde olacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Tekstilde kafa yapısı da değişti. Algımız değişti markalaşmayı öğrendik, üretmeyi öğrendik. Eskiden bir mağazaya gittiğinizde başka yerde şubemiz yoktur yazısıyla gurur duyardık. Bugün yüzlerce yarın binlerce mağazamız olan markalar oluşuyor. Kafa yapısının değişmesi bile devrim niteliğinde. Geleceğe özellikle tekstil alanında umutla bakıyorum, çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum."

