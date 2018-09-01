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Türkiye Tekvando Şampiyonası'na hazırlanan sporcu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 23:39 | Son Güncelleme

Kastamonu'da rahatsızlanan 17 yaşındaki siyah kuşak sahibi sporcu hayatını kaybetti

Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonasına hazırlanan 17 yaşındaki sporcu yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da yaşayan Rabia Kuşcu, mide bulantısı rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Rabia, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rabia Kuşcu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tekvando sporuyla uğraşan siyah kuşak sahibi Rabia Kuşcu'nun 5-9 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'na hazırlandığı öğrenildi.

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17 yaşındaki sporcu KASTAMONU Tekvando

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