Türkiye, Tel Abyad'daki kan davasında barışı sağladı

Vali Erin, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye huzur ve güvenin tesis edilmesi noktasında önemli bir insanlık görevi yerine getirdiğini söyledi.

Vali Erin ve beraberindekilerin tebrik ettiği aile fertleri, barışın sağlanmasına katkıları dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde insanlarının yüzünün gülmeye başladığını ifade eden Erin, bir taraftan kamu bir taraftan da insani yardımların hızla bölgeye ulaştırılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Komşu ülke Suriye'de barışın bir an önce sağlanmasını istediklerini anlatan Erin, "Harekatın üzerinden çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen bugün büyük bir aşiretin iki kolu arasında yaşanan ve 17 yıl süren kan davasının barışla neticelenmesine vesile olup şahit olduk. İnşallah Tel Abyad ve Rasulayn gibi güvenli hale getirilen bölgeleri ihya çalışmalarımız sürecek. Tek temennimiz Suriye'deki insanların barış ve huzur içerisinde, kardeşçe yaşamaları. Bu yöndeki çalışmalarımız hızla devam edecek." diye konuştu.

Törenin ardından Vali Erin ve beraberindeki heyet Türkiye'ye döndü.

