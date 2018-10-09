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Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 22:08 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile AB'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından 2016 yılında başlatılan "Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi" başlıklı Avrupa Birliği (AB) eşleştirme projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.

Başkentte bir otelde düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, dünyanın hız çağında bulunduğunu belirterek, emek verilerek ortaya çıkarılan kültür-sanat eserlerinin çok hızlı bir şekilde milyonlara ulaşmasıyla telif hakkı sahiplerinin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyeti azaltmak için kapasite geliştirmeye yönelik AB ile bakanlık olarak Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi projesini gerçekleştirdiklerini anlatan Arısoy, "Hızı olumsuz olarak değerlendirmiyorum. Hız aynı zamanda kültür endüstrisinde bir büyümeyi sağlıyor. Eğer zamanında bu teknolojik gelişmeye uygun bir mevzuat alt yapısı sağlayabilirsek hakikaten Türkiye için büyük bir kazanç haline gelir." dedi.

Arısoy, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da AB Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonlarının, Türkiye ile AB üyesi ülkelerin ortak Avrupa inşaasındaki önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Kaymakcı, IPA fonlarının eşleştirme projelerine kaynak sağladığını ve AB üyesi ülkeler ile Türkiye’nin kurumları arasında ortak çözümleri teşvik ettiğini aktardı.

- "IPA fonları AB'nin Türkiye'deki önemli görüntüsüdür"

Fonların kesilmesinin AB’nin imajına olumsuz etki edebileceğini bildiren Kaymakcı, "IPA fonları AB'nin Türkiye'deki önemli görüntüsüdür. IPA fonlarında yapılacak bir kesinti, Türkiye AB ilişkilerinin gelişmesine, iletişimin ve temasın artmasına ve AB'nin imajına olumsuz etki edecektir. IPA fonları, Türkiye ile AB üyesi ülkelerin ortak Avrupa inşaasının bir aracıdır. Türkiye, AB'den ve AB üyesi ülkelerden IPA fonlarının kesintisiz tahsisini ve Türkiye ile eşleştirme programlarına daha fazla AB üyesi ülkenin katılmasını beklemektedir." diye konuştu.

Programda konuşan Büyükelçi Berger, proje kapsamında AB ve Türk hükümetinin beraber çalıştığını ve çeşitli kurumların kapasitelerinin geliştirildiğini kaydetti.

Berger, "AB telif hakları kurallarının dijital dünyaya uyarlanması için gayret ediyoruz. Avrupa'da 3 işten birisi bu sektörde. 7 milyon iş imkanı var. AB içinde yüzde 30'luk bir iş imkanı sağlanıyor. AB ile Türkiye arasında katılım ortaklığı yürütüldüğü bu süreçte bu aksiyon başarılı bir şekilde hedeflerine ulaştı." dedi.

Programa, Telif Hakları Genel Müdürü ve aynı zamanda proje lideri Dr. Hurşit Ziya Taşkent, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, Danimarka Proje Lideri Michael Poulsen, Yunanistan Proje Lideri Dionysia Kalinikou katıldı.

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