"Türkiye temiz enerjiye yönelmeli"

"Rüzgar ve güneş enerjisi üzerine enstitüler kurulmalı, araştırmalar yapılmalı. Türkiye, coğrafi ve metodolojik koşullarını göz önünde bulundurarak kendisine özel teknolojiler geliştirmelidir." diyen Baran Bozoğlu, yenilenebilir enerji yeterliliğine ulaşmanın başka bir zorunluluğunun fosil yakıtları azaltmak olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında önemli adımlar attığını hatırlatan Bozoğlu, bununla birlikte istenen enerji üretim miktarına ulaşabilmek için kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması gerektiğini vurguladı.

Bozoğlu "Petrol ve doğal gazda dış kaynaklara bağımlı bir ülke için yüzde 88 çok yüksek bir oran. Yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarına odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği Başkanı da olan Bozoğlu, AA'ya verdiği mülakatta, Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarının yüzde 88'ini petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil yakıtlardan sağladığını hatırlattı.

Bozoğlu, fosil yakıt enerjisinin gelişmesine izin verilmesinin yenilenebilir enerji araştırma ve kullanım eğilimlerini azalttığının altını çizerek, söylem, kalkınma planları ve yasal düzenlemelerin temiz kaynaklara odaklanması gerektiğine işaret etti.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 19,8'i hidrolik santraller, yüzde 6,6'sı rüzgar tribünleri, yüzde 2,6'sı güneş panelleri, yüzde 2,5'i de jeotermal enerjiden sağlanıyor.

Birleşmiş Milletler, iklim değişikliğinin tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ve düşük karbon salınımlı bir ekonomik yapı için uluslararası seviyede eş güdümlü çaba gösterilmesi gerektiğini bildiriyor.

- Karadeniz bölgesi iklim değişikliği eylem planı

Baran Bozoğlu, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı"nın özellikle 2016 Paris İklim Anlaşması'nın gündemde olduğu bu günlerde önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, özellikle de iklim değişikliğinin yol açtığı sel ve heyelanların can ve mal kaybına neden olduğu bölgelerin ortaya koyduğu üzere, bu yönde uzun süredir bir çabaya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bozoğlu, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı'nın yerel seviyede uygulamaya koyulması gerektiğini dile getirdi.