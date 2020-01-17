Türkiye terör zanlısı dört Alman'ı iade etti

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Alman uyruklu dört zanlıya isnat edilen "yabancı terörist savaşçı" suçlamasının ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi. Ayrıca söz konusu kişilerin Almanya'da nereye gönderildikleri konusuna da açıklık getirilmedi. Alman basınında yer alan haberlerde ise, iade edilenler arasında IŞİD'le bağlantılı bir kadının bulunduğu ve kadının üç çocuğuyla birlikte iade edildiği belirtildi.

Der Spiegel dergisinin haberine göre Rheinland-Pfalz Eyaleti'nden olan 29 yaşındaki Alman uyruklu kadın, üç çocuğuyla birlikte sınır dışı edildi. Haberde kadın hakkında Almanya'da terör örgütüne yardım ve destek suçlamasıyla tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi.

İade edilen yabancı terörist sayısı 179

Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçı ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 179 olmuştur" denildi.

dpa,DHA / TY,ET

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