HABER
  4. Türkiye terör zanlısı dört Alman'ı iade etti

Türkiye terör zanlısı dört Alman'ı iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 22:48 | Son Güncelleme

Türkiye İçişleri Bakanlığı, "yabancı terörist savaşçı" olduğu belirtilen Alman uyruklu 4 kişiyi sınır dışı etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Alman uyruklu dört zanlıya isnat edilen "yabancı terörist savaşçı" suçlamasının ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi. Ayrıca söz konusu kişilerin Almanya'da nereye gönderildikleri konusuna da açıklık getirilmedi. Alman basınında yer alan haberlerde ise, iade edilenler arasında IŞİD'le bağlantılı bir kadının bulunduğu ve kadının üç çocuğuyla birlikte iade edildiği belirtildi.

Der Spiegel dergisinin haberine göre Rheinland-Pfalz Eyaleti'nden olan 29 yaşındaki Alman uyruklu kadın, üç çocuğuyla birlikte sınır dışı edildi. Haberde kadın hakkında Almanya'da terör örgütüne yardım ve destek suçlamasıyla tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi.

İade edilen yabancı terörist sayısı 179

Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçı ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 179 olmuştur" denildi.

dpa,DHA / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Karnelerini alan Melike ve Bünyamin kardeşler kayıplara karıştıKarnelerini alan Melike ve Bünyamin kardeşler kayıplara karıştı
Niğde-Adana yolunda 3 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralıNiğde-Adana yolunda 3 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Aydın'da özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

Yalova’da Roma dönemine ait 862 sikke ele geçirildi

Yalova'da ele geçirildi! Roma dönemine ait...

Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu

Fiyatı 20 TL'den 5 TL'ye düştü! Uzun kuyruklar oluştu

Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sınır dışı edildiler

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.