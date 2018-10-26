"Türkiye teröristlere karşı askeri kapasitesini artırdı"

CAKARTA (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman, Türkiye'nin terörist gruplara karşı askeri kapasitesi ve kabiliyetini artırdığını söyledi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Endonezya Üniversitesinde düzenlenen 2. Uluslararası Stratejik ve Küresel Çalışmalar Konferansı'nda (ICSGS) "Türkiye'nin terörizme karşı stratejileri" konulu oturuma katılan Ataman, Türkiye'nin ulusal, bölgesel ve küresel olmak üzere 3 farklı alanda terörizmle mücadele stratejisi geliştirdiğine dikkati çekti.

Ataman, terörün son 40 yıldır Türkiye'ye direkt tehdit olduğunu, demokratikleşme, ekonomik kalkınma, askeri operasyonlar gibi üç ana araçla terörizmle mücadelenin sürdüğünü anlatarak, Türkiye'nin terörist gruplara karşı askeri kapasite ve kabiliyetini artırdığını kaydetti.

Ülke stratejisinin, toprak bütünlüğünü tehdit eden terörist oluşumları ve terörün kaynağını ortadan kaldırmak olduğunu dile getiren Ataman, bu kapsamda 53 bin kişinin ülkeye girişinin engellendiğini ve 5 bin terör şüphelisinin sınır dışı edildiği bilgisini verdi.