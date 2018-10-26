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"Türkiye teröristlere karşı askeri kapasitesini artırdı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman: - "Türkiye, terörist gruplara karşı askeri kapasitesi ve kabiliyetini artırdı" - "Batı ülkeleri, Türkiye'nin mücadelesini desteklemiyor"

CAKARTA (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman, Türkiye'nin terörist gruplara karşı askeri kapasitesi ve kabiliyetini artırdığını söyledi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Endonezya Üniversitesinde düzenlenen 2. Uluslararası Stratejik ve Küresel Çalışmalar Konferansı'nda (ICSGS) "Türkiye'nin terörizme karşı stratejileri" konulu oturuma katılan Ataman, Türkiye'nin ulusal, bölgesel ve küresel olmak üzere 3 farklı alanda terörizmle mücadele stratejisi geliştirdiğine dikkati çekti.

Ataman, terörün son 40 yıldır Türkiye'ye direkt tehdit olduğunu, demokratikleşme, ekonomik kalkınma, askeri operasyonlar gibi üç ana araçla terörizmle mücadelenin sürdüğünü anlatarak, Türkiye'nin terörist gruplara karşı askeri kapasite ve kabiliyetini artırdığını kaydetti.

Ülke stratejisinin, toprak bütünlüğünü tehdit eden terörist oluşumları ve terörün kaynağını ortadan kaldırmak olduğunu dile getiren Ataman, bu kapsamda 53 bin kişinin ülkeye girişinin engellendiğini ve 5 bin terör şüphelisinin sınır dışı edildiği bilgisini verdi.

Ataman, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Operasyonlarda terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG, Suriye'nin kuzeyinde bozguna uğradı.Temizlenen bölgelerde Türkiye, insani yardım, altyapı, tıbbi destek ve eğitim gibi çeşitli alanlarda girişimlerde bulundu." diye konuştu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) terörle mücadele çabaları ve organları içinde aktif şekilde yer aldığını anımsatan Ataman, ülkenin küresel koalisyonda büyük rol oynadığını ve askeri birlik gönderme, diplomatik destek, istihbarat paylaşımı gibi birçok alanda uluslararası topluma destek olduğunun altını çizdi.

Ataman, terörizm ve teröristin tanımına ilişkin fikir birliği ve ortak tehdit algısının olmadığına dikkati çekerek, "Batı ülkeleri, terörizme karşı Türkiye'nin mücadelesini desteklemiyor. Batı ülkeleri, belli terörist gruplara karşı mücadele ederken bazılarına da arka çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Endonezya endonezya üniveristesi Muhittin Ataman SETA

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