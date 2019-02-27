"Türkiye terörle mücadelede sahada ve masada çok güçlü"

Dünyada sıcak ihtilafların yanı sıra çok sayıda dondurulmuş ihtilafın da olduğunu belirten Çavuşoğlu, bölgesel ve küresel aktörlerin dondurulmuş ihtilaflarla ilgili izlediği politikalarda zemin kayması problemi yaşandığına dikkati çekti.

Küresel sistemde ülkelerin ve halkların ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Çavuşoğlu, uluslararası örgütlerin bu sınamaların üstesinden tek başına gelemediğine dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) reforma tabi tutulması gerektiğine işaret ederek buna katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Mevcut küresel düzende dış politikayı belirleme ve yürütmenin kolay olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, küresel sistemde bir geçiş süreci yaşandığını söyledi. Çavuşoğlu, küresel sistemin terörle mücadeleden göç akımlarına kadar uluslararası toplumu derinden sarsan sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde katıldığı "İnsani ve Girişimci Diplomasi" başlıklı konferansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün terörle mücadelede sahada ve masada çok güçlü olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Kırım meselesinin de yavaş yavaş dondurulmuş bir ihtilafa doğru gittiğini ifade ederek Kırım sorununda başlangıçta çok katı politika sergileyen bazı Avrupa ülkelerinin tutumlarında değişiklikler olduğunu anımsattı.

Kıbrıs sorununa da değinen Çavuşoğlu, Kıbrıs'ın sadece Türkiye'yi değil, Avrupa Birliği'ni (AB) de ilgilendirdiğinin altını çizerek Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının çabalarına rağmen Kıbrıs'ta Rum tarafının tutumları nedeniyle çözüme ulaşılamadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, İran'a karşı yaptırımlar konusunda da Türkiye'nin ilkeli bir tutum sergilediğini belirterek "İran'ın bu kadar köşeye sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz." dedi.

- "Türkiye ilkeli politika izleyen en önemli aktör"

Türkiye'nin Suriye'deki soruna çözüm bulmak için Astana ve Cenevre süreçlerinde birçok tarafla çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, "Suriye'de tüm çabalarımıza rağmen henüz siyasi çözüm noktasına geldik diyemiyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu süreçte Türkiye'nin ilkeli politika izleyen en önemli aktör olduğuna işaret ederek "Bugün Suriye'de terörle mücadelede kendi ordusunu sahaya sürerek terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek milletiz." ifadesini kullandı.