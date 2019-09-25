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"Türkiye, terörü bertaraf etmek için gerekeni yapacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Türkiye'nin arzu ettiği şekilde güvenli bölge oluşturulacak, terör örgütünü ortadan kaldıracak şekilde sonuca ulaşması lazım. Eğer bu sonuç elde edilmezse Türkiye terör örgütünü bertaraf etmek için ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Buna sınır ötesi harekat da dahil" - "Hızlıca (Anayasa) Komitenin çalışmalarına başlaması halinde kalıcı barışın tesisi için Suriye'de adımlar atılacağını düşünüyorum" - "(Türk Konseyi) En kısa zamanda 'tek millet, altı devlet' diyebilecek noktaya gelelim bu ilişkileri geliştirerek"

NUR SULTAN (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin terör örgütlerini bertaraf etmek için sınır ötesi harekat da dahil ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Suriye ile 950 kilometrelik sınır hattı olduğuna vurgu yapan Şentop, Suriye'deki yönetim ve otorite boşluğu sebebiyle sınırın öte yakasında güvenliğin tam manasıyla sağlanamadığını, üstelik bölgede Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör örgütü PKK'nın da olduğunu dile getirdi.

Şentop, Suriye topraklarında, PKK uzantısı olan ve onunla hareket eden terör örgütlerinin varlığına dikkati çekerek, "Bu örgütler sınırın hemen öbür tarafında otorite boşluğundan faydalanarak Türkiye için bir tehdit oluşturuyor. Üstelik müttefikimiz ABD, DEAŞ ile mücadele maskesi altında PYD gibi terör örgütlerine orada silah başta olmak üzere lojistik destek verdi." diye konuştu.

Türkiye'nin böyle bir tehdidin orada barınmasına müsaade etmeyeceğinin altını çizen Şentop, "ABD binlerce kilometre öteden kendisi için bir terör tehdidi olduğu iddiasıyla Suriye'ye gelip orada operasyonlar yapıyorsa, Türkiye hemen sınırın öbür tarafındaki terör örgütünün orada rahatça faaliyet göstermesine müsaade edemez." ifadesini kullandı.

Şentop, amaçlarının Suriye sınırında terör yapılanmasını engellemek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu müzakereler yoluyla sağlama konusunda iyi niyetli olduğumuzu da gösterdik. Birtakım mutabakatlar üzerine ABD ile orada güvenli bölge oluşturmak için ortak devriye faaliyetleri beraber sürdürülüyor şu anda. Fakat bunun bir aldatmaca olmaması lazım. Gerçekten Türkiye'nin arzu ettiği şekilde güvenli bir bölge oluşturulacak, terör örgütünü ortadan kaldıracak şekilde sonuca ulaşması lazım. Eğer bu sonuç elde edilmezse Türkiye terör örgütünü bertaraf etmek için ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Buna sınır ötesi harekat da dahil."

- "Suriye'de kalıcı barış için adımlar atılacağını düşünüyorum"

Geçen hafta Ankara'da Türkiye, Rusya ve İran liderlerini bir araya getiren Suriye konulu zirveden çıkan sonuçların ümit verici olduğuna dikkati çeken Şentop, "Özellikle Anayasa Komitesinin toplanmasına dair alınan karar, mutabakat kararı çok önemli. Bugüne kadar kimlerin katılacağına dair itiraz ve tartışmalar vardı, bunlar aşıldı. Ben bu konuda hızlıca Komitenin çalışmalarına başlaması halinde kalıcı barışın tesisi için Suriye'de adımlar atılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Tek millet, altı devlet diyebilecek noktaya gelelim"

TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan'ın Türk Konseyine üyeliği ve Macaristan'da Türk Konseyi Temsilciliği açılmasının Türk dünyasında entegrasyonu hızlandıracağını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkmenistan biraz mesafeli duruyor şu anda ama en kısa zamanda Türkmenistan'ın da Konseye dahil olmasını arzu ediyorum. Dolayısıyla Azerbaycan ile Türkiye için uzun zamandır kullandığımız tabir 'tek millet, iki devlet'. Aslında bunu biraz daha genişletip, bu ilişkileri de geliştirerek, en kısa zamanda 'tek millet, altı devlet' diyebilecek noktaya gelelim."

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TBMM Başkanu Mustafa Şentop

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