"Türkiye tıbbi cihaz üretiminde dünyada ilk 5 içerisine girecek"

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfınca, "15. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi" düzenlendi.

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Antalya Kundu Oteller Bölgesi'nde düzenlenen 42 ülkeden, bin 500'e yakın bilim insanının katıldığı kongrede yaptığı konuşmada, yerli ve yabancı kardiyolog ve cerrahlar için özgün bir bilimsel tartışma ortamı sağladıklarını söyledi.

Kongrede kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin tartışıldığını ifade eden Dinç, "Ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlar ile ortak oturumlar gerçekleştiriyoruz. Ulusal ve uluslararası kateter laboratuvarlar ve ameliyathanelerden de canlı yayınlar ve interaktif sunumlar yapılıyor." dedi.

Türkiye tarafından üretilen yerli ve milli ürünlerin, artık kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi alanında ülkenin ithal ürün bağımlılığını sona erdirdiğini belirten Dinç, şunları kaydetti:

"İthal ürünlerden teknolojik ve inovatif olarak çok daha ileri düzeyde yerli üretim yapılması nedeniyle ürünlerimiz global mecralarda talep görmeye devam etmektedir. Ne kadar gurur verici ki artık yabancı hekimler, ileri teknolojik yerli tıbbi cihazlarımızı öğrenmek ve bu cihazların kullanıldığı ameliyatlardaki uygulamasını görmek için ülkemize akın etmektedir. Fakat bu bizim için yeterli değildir. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye, tıbbi cihaz üretiminde dünyada ilk 5 içerisine girecektir. Bu yolda Sağlık Federasyonu olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”