HABER

'Türkiye Trump'a Güvenmemeli'

09.10.2019 01:32 | Son Güncelleme

Washington’un önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü Türkiye Uzmanı Prof. Dr. Kemal Kirişci, Başkan Trump’ın Suriye konusundaki politika değişikliği ve Kasım ayında planlanan Trump-Erdoğan zirvesinin gündemini Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi 

'Türkiye Trump'a Güvenmemeli'

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesi sonrası Suriye’den asker çekme kararını ABD içinden gelen tepkiler sonrası Türkiye’ye yönelik tehditkar açıklamaları ve Salı sabahı da hem Türkiye hem de Kürt gruplara övgüler içeren mesajları takip etti.

Peki Trump’ın politika değişikliği ne anlama geliyor? 13 Kasım’da Washington’da yapılacak Trump-Erdoğan görüşmesinde hangi başlıklar öne çıkacak? Dahası iki ülke ilişkilerini nasıl günler bekliyor?

Tüm bu başlıkları Washington’un önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü Türkiye Uzmanı Prof. Dr. Kemal Kirişci Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi.

Türkiye’ye yönelik Trump’ın değişik konularda fikrini küçük bir zaman aralığı içinde değiştirebildiğini belirten Kirişci, Suriye’nin kuzeydoğusundaki politikayla ilgili benzer bir kararı yine geçen yıl ani bir telefon görüşmesi sonrası aldığını hatırlattı.

13 Kasım’daki görüşmede ticaret başlığının da yer alacağını kaydeden uzman, Suriye’nin kuzeydoğusu, IŞİD militanları ve aileleri konusu, S-400 füze savunma sistemleri ve F-35 savaş uçakları gibi başlıkların da ele alınacağını vurguladı.

Başkan Donald Trump’ın Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğuna atıfta bulunması ve ‘Türkler F-35 savaş uçaklarımızın çelik iskeletini üretti’ şeklindeki övgü dolu sözlerine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Kirisçi, Trump’ın bu açıklamalarına güvenmemesi gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Bence güvenmemeli. Çünkü Amerika demek bir tek Trump demek değil ki. Dış politikayı etkileyen aktörler ve faktörler var. En önemlisi Kongre. Kongre’nin de bu konuda aldığı kararlar var. Pentagon’un da. Hem F-35 hem de Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmeler konusunda.”

Kongre’nin Türkiye konusundaki pozisyonunun Trump’tan çok farklı olduğuna dikkat çeken Kirişci, Rahip Andrew Brunson konusunun yaralarının devam ettiğini söyledi. Kirişçi, “Türkiye’nin müttefikliği sorgulanıyor” ifadesini kullandı.

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
'Suriye Konusundaki Son Gelişmelerden Derin Endişe Duyuyorum''Suriye Konusundaki Son Gelişmelerden Derin Endişe Duyuyorum'
Pentagon: ‘Askerlerimizi Olası Operasyon Bölgesinden Çektik’Pentagon: ‘Askerlerimizi Olası Operasyon Bölgesinden Çektik’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Son dakika: Almanya'da savaş uçağı düştü

Almanya'da savaş uçağı düştü

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Kürtlere 'hükümet güçlerine katılın' çağrısı!

Kürtlere 'hükümet güçlerine katılın' çağrısı!

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.