'Türkiye Trump'a Güvenmemeli'

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesi sonrası Suriye’den asker çekme kararını ABD içinden gelen tepkiler sonrası Türkiye’ye yönelik tehditkar açıklamaları ve Salı sabahı da hem Türkiye hem de Kürt gruplara övgüler içeren mesajları takip etti.

Peki Trump’ın politika değişikliği ne anlama geliyor? 13 Kasım’da Washington’da yapılacak Trump-Erdoğan görüşmesinde hangi başlıklar öne çıkacak? Dahası iki ülke ilişkilerini nasıl günler bekliyor?

Tüm bu başlıkları Washington’un önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü Türkiye Uzmanı Prof. Dr. Kemal Kirişci Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi.

Türkiye’ye yönelik Trump’ın değişik konularda fikrini küçük bir zaman aralığı içinde değiştirebildiğini belirten Kirişci, Suriye’nin kuzeydoğusundaki politikayla ilgili benzer bir kararı yine geçen yıl ani bir telefon görüşmesi sonrası aldığını hatırlattı.

13 Kasım’daki görüşmede ticaret başlığının da yer alacağını kaydeden uzman, Suriye’nin kuzeydoğusu, IŞİD militanları ve aileleri konusu, S-400 füze savunma sistemleri ve F-35 savaş uçakları gibi başlıkların da ele alınacağını vurguladı.