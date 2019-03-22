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Türkiye Trump’ın Golan Kararına Tepkili

22.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

Türkiye, ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri kararına sert tepki gösterdi. Trump’ın “ABD’nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini tam olarak tanımasının zamanının geldiği” açıklamasına Türkiye’den ilk tepki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan geldi

Türkiye Trump’ın Golan Kararına Tepkili

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri kararına sert tepki gösterdi. Trump’ın “ABD’nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini tam olarak tanımasının zamanının geldiği” açıklamasına Türkiye’den ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan geldi.

Çavuşoğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajda, "Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD’nin, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemektedir" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş da Twitter’dan benzer bir açıklama yaparak “Dünya, Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır” dedi.

Birleşmiş Milletler’den de açıklamaya yönelik tepki gecikmedi. BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada ''Bu konudaki bütün BM kararlarının arkasındayız'' dedi.

Trump Twitter’dan yazdığı mesajda İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin ABD tarafından tanınmasının zamanının geldiğini belirtmişti. Trump, “52 yıl sonra ABD’nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi. Burası İsrail ve bölgesel istikrar açısından kritik stratejik ve güvenlik önemine sahip” ifadesini kullanmıştı.

Suriye'nin güneybatısındaki Golan Tepeleri’nin büyük bölümü 1967'de Altı Gün Savaşları sırasında İsrail tarafından işgal edilmişti. İsrail o tarihten bu yana bu bölgeyi kontrol altında tutuyor.

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