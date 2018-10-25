"Türkiye, tüm Afrika kıtasında sevilen bir ülke"

KOCAELİ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika kıtasının stratejik ortaklarından olduğunu belirterek, "Afrika'da kıtlıktan, açlıktan, terörden ve salgın hastalıklardan dolayı kardeşlerimize yardım elimizi nasıl uzatacağız? Biz Afrika'ya sömürgeciler gibi gitmiyoruz. Afrika'nın eşit bir ortağı, kardeşi gibi gidiyoruz. İşte o yüzden Türkiye, tüm Afrika kıtasında sevilen, sayılan bir ülke." dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte uluslararası öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, yabancı ülkelerle ilişkileri geliştirmek için çok çaba sarf ettiklerini söyledi. Ticareti artırmak için iş dünyası ve tüm mekanizmalarla gece gündüz çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Birbirimizin kültürünü tanımak ve yaşatmak için sizin geldiğiniz ülkelerle dayanışma içindeyiz. Ülkelerinizin oluşturduğu bölgesel örgütlerle, Afrika Birliği, ASEAN veya Latin Amerika, Avrupa, Balkanlar ve Kafkasya'daki örgütlerle. Balkanların, Batı Balkanların istikrarı için en çok çaba sarf eden ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu konuda ve diğer konularda en çok hassasiyet gösteren lider de Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Bosna'daki gelişmeleri, Makedonya'daki isim değişikliği sürecini çok yakından takip ettiklerini, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan tüm batı Balkan ülkeleriyle yakın dayanışma içinde olduklarını vurguladı. "Ama kurduğumuz mekanizmalarla da buranın istikrarına, güvenliğine ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlıyoruz." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Kafkasya'da da öyle... Kafkasya'da oluşturduğumuz mekanizmalarla artık sadece istikrarı, barışı konuşmuyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin üzerine ilave ne yapabiliriz, TANAP projesini nereye götürebiliriz, ŞAH Deniz'in doğal kaynaklarını uluslararası piyasaya nasıl aktarabiliriz, Hazar Denizi'nin üzerinden Türkmenistan'a Ro-Ro'larla trenleri nasıl taşıyabiliriz, oradan Çin'e kadar nasıl gidebiliriz, Çin'in ortaya koyduğu 'Kuşak' ve 'Yol' projesi ile 'Orta Koridor' projelerini hep birlikte nasıl entegre edebiliriz de dünyanın da bu bölgenin de kalkınmasına katkı sağlayabiliriz, Orta Asya Türk dünyasıyla gönül bağlarımız var ama ticaretle ve konut projeleriyle bağlarımızı nasıl güçlendirebiliriz, Türk Konseyi ve diğer kuruluşlarımızla ekonomik yatırımızla, ulaştırmayla, enerjiyle ilgili projelerimizle neler yapabiliriz... Bunları konuşuyoruz."

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- "Biz Afrika'ya sömürgeciler gibi gitmiyoruz" Türkiye'nin, Afrika Birliği'nin 3 stratejik ortağından biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Afrika açılım politikamızı ortaklık projesine dönüştürürken neler yapmamız lazım. Afrika'nın kalkınması birlikte nasıl sağlayacağız. Afrika'daki insani dramlara nasıl çözüm bulacağız. Afrika'da kıtlıktan, açlıktan, terörden ve salgın hastalıklardan dolayı kardeşlerimize yardım elimizi nasıl uzatacağız. Biz Afrika'ya sömürgeciler gibi gitmiyoruz. Afrika'nın eşit bir ortağı, kardeşi gibi gidiyoruz. İşte o yüzden Türkiye, tüm Afrika kıtasında sevilen, sayılan bir ülke. Başkaları ticaret için gider ama TİKA'nın bugün Afrika'da 21 bölgesel ofisi var. Neden? Tüm Afrika ülkelerinde kalkınma ve istihdam projelerimizi hayata geçirmemiz lazım, destek vermemiz lazım oradaki kardeşlerimize." diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'daki 41 olan büyükelçilik sayısını 50'ye çıkarmayı hedeflediklerinin aktararak, "Türk Hava Yolları 54 şehre uçuyor Afrika'da. Bize bunları niçin yaptığımızı soruyorlar. Batılılar da soruyor, 'Afrika'ya niye bu kadar önem veriyorsunuz?' Tabii gereken cevabı alıyorlar. Kısaca diyoruz ki, 'Biz sizin gibi sömürgeci olarak gitmiyoruz.' Artık gerisini sen anla, düşün." dedi.

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- "İnsani ve kalkınma yardımında dünyada açık ara birinciyiz" İnsani yardımda, kalkınma yardımında şu anda dünyada açık ara birinci olduklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "2017 yılında Amerika'nın yaptığı insani ve kalkınma yardımı miktarı 6,7 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada yaptığı yardım miktarı 8,1 milyar dolardır. 1,5 milyar dolar daha fazla. Neden, biz en zengin miyiz? Hayır ama bizim milletimiz zengin. Fakat artık Afrika'nın sorunlarına, az gelişmiş ülkelerin sorunlarına kalıcı çözümler geliştirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, en az gelişmiş ülkelere en çok hassasiyet gösteren ülke Türkiye olduğu için Birleşmiş Milletler'le sanayi ve bilimin merkezi Kocaeli'de 4 Haziran 2018'de teknoloji bankası kurduklarının altını çizdi. Burada geliştirilen teknolojilerin, en az gelişmiş ülkelere transfer edileceğini ve o ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Bugün biz bunları başarıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ama sizler yarın daha fazlasını yapacaksınız. Çünkü sizlerin daha büyük vizyonları, hayalleri ve idealleri var." ifadesini kullandı.

- "103 bin öğrenci ülkemizde eğitim görüyor" Maarif Vakfı'nın çalışmalarına da değinen Çavuşoğlu, şunları anlattı: "Bir taraftan Maarif Vakfı ile bütün dünyada okullar açıyoruz, diğer taraftan verdiğimiz burslarla da birçok öğrencinin Türkiye'de eğitim görmesini sağlıyoruz. Geçen sene 2017 yılı rakamlarını söylüyorum, ülkemizde tüm dünyadan 4 bin 697 öğrenciye Yurtdışı Türkler Başkanlığımızın bursunu verdik. 2002 yılında ülkemizde okuyan öğrenci sayısı, binlerle söyleniyordu. Ama geçen sene rakamlara baktım, 103 bin öğrenci ülkemizde sizin gibi eğitim görüyor. Bu sayı bu sene daha da arttı, gelecek yıllarda daha da artacak. Sizler eğitimlerinizi tamamlayacaksınız, mutlaka özel sektörde, ticarette, uluslararası örgütlerde kendi devletinizin değişik kurumlarında görev alma hayalleriniz var. Kendinizi de buna göre ayarlayacaksınız." - "Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle darbe girişimini yendik" Türkiye'nin hain bir darbe girişimine maruz kaldığını anımsatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "FETÖ denen hain terör örgütü ülkemize bir darbe girişiminde bulundu ama milletimizle o hain darbe girişimini biz yendik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle biz bu darbe girişimini yendik. Şimdi görüyorum, tüm dünyayı dolaşıyorum, ülkelerinizi ziyaret ediyorum, görüyorum ki hala bazı ülkelerde, yaşadığınız ülkelerde, eğitim kisvesi altında, dernekler kisvesi altında faaliyet gösteriyorlar. Şunu unutmayın; elbette dost ve kardeş ülkelerden dayanışma bekliyoruz. Ama o terör örgütleri ve yetiştirdikleri, özellikle eğitim aracılığıyla kurumlarınıza yerleştirdikleri kişiler, en az bizim ülkemiz kadar sizin ülkenize de tehdit oluşturuyor. Lütfen siz yeni nesiller olarak bu hainlere fırsat vermeyin." Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Bakan Çavuşoğlu'na yabancı öğrenciler tarafından yöresel kıyafet giydirildi. Programa, Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da katıldı. (Bitti)

"Türkiye, tüm Afrika kıtasında sevilen bir ülke"

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2) - "Afrika'da kıtlıktan, açlıktan, terörden ve salgın hastalıklardan dolayı kardeşlerimize yardım elimizi nasıl uzatacağız? Biz Afrika'ya sömürgeciler gibi gitmiyoruz. Afrika'nın eşit bir ortağı, kardeşi gibi gidiyo

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