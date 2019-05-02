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"Türkiye-Tunus ortaklığı Afrika pazarına girmek için fırsat"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

Tunus Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hatem el-Fercani: - "Tarihimiz, medeniyetimiz ve coğrafi yakınlığımız, ekonomik performansımızı iyileştirmek için bize bu ortaklığa girme fırsatı veriyor"

İSTANBUL (AA) - Tunus Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hatem el-Fercani, Türkiye-Tunus ortaklığının Afrika pazarına girmek için fırsat olduğunu söyledi.

İstanbul'da bulunan Fercani AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok Afrika ülkesinde diplomatik temsilciliğe sahip olduğunu, yine Türk havayolu şirketlerinin bu ülkelere seferler düzenlediğini belirtti.

Tunus'un da Afrika kıtasındaki ülkelerle tarihi ilişkileri bulunduğunu, "Afrika'nın kapısı" sayıldığını, önemli ekonomik birliklere katılarak, Batı Afrika ülkeleri arasında aktif bir üye haline geldiğini kaydeden Fercani, Türkiye'nin de "rekor sayılacak bir sürede ekonomik devrim yapmayı başaran ülkelerden" olduğunu dile getirdi.

Türkiye, Tunus ve Afrika pazarı arasında üçlü bir ortaklık kurulması durumunda tarafların karşılıklı ticaret hacminin olumlu etkileneceğini ifade eden Fercani, "Tarihimiz, medeniyetimiz ve coğrafi yakınlığımız, ekonomik performansımızı iyileştirmek için bize bu ortaklığa girme fırsatı veriyor." dedi.

Fercani, "Tunus-Türkiye siyasi ve diplomatik ilişkileri çok iyi. Ekonomik ilişkileri de geliştirmek istiyoruz. Ekonomi, uluslararası ilişkiler için temel unsurlardan birini teşkil ediyor. İki ülke arasındaki karşılıklı ticareti ve yatırım alanlarını iyileştirmek için çaba sarf ediyoruz. Çünkü bu iki alan zayıf ve henüz ilişkilerin geldiği seviyeye ulaşamadı." diye konuştu.

Tunus'ta faaliyet gösteren 3 bin 455 yabancı şirketin sadece 26'sının Türk şirketi olduğunu, yatırımlarının da 138 milyon doları geçmediğini ifade eden Tunuslu yetkili, resmi verilere göre bu şirketlerin ülkede 2 bin 500 iş fırsatı oluşturduğunu kaydetti.

Fercani, Türk pazarına girebilmesi için Tunus ürünlerinin tanıtımını yapmaya çalıştıklarını anlattı.

"Tunus-Türkiye ilişkileri, stratejik ortaklık seviyesine yükseldi." diyen Fercani, bu yıl Türkiye Tunus Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı'nı gerçekleştirme çabasında olduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi mevcut durumda 1 milyar 250 milyon dolar. Türkiye bu rakamı 2 milyar dolara yükseltmeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Hatem el-Fercani Tunus

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