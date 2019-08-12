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"Türkiye türbülanstan çıkmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Türkiye adeta 2013'ten beri kendisine dönük yapılan ve bir dayanıklılık testi niteliğindeki süreci başarıyla bitirmiştir. Türkiye türbülanstan çıkmıştır. Bundan sonrası Türkiye'nin 2023'e kadar inşallah şahlanma dönemi olacaktır" - "14 Ağustos, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü. O yüzden Türkiye sevdasıyla yaşımız 18 diyoruz. 17 yıldan beri AK Parti Türkiye'yi büyük bir aşkla, büyük bir şevkle, güçle, cesaretle ve özveriyle taşıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye adeta 2013'ten beri kendisine dönük yapılan ve bir dayanıklılık testi niteliğindeki süreci, başarıyla bitirmiştir. Türkiye türbülanstan çıkmıştır. Bundan sonrası Türkiye'nin 2023'e kadar inşallah şahlanma dönemi olacaktır." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın hayırlara vesile olması, tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretli bir devlet olduğunu vurgulayan Ünal, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin, şunları kaydetti:

"Hem sınır güvenliği açısından hem de bölge güvenliği açısından haklarımızı korumaya dönük gerekli her şey yapılmakta. Türkiye, önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Çünkü Türkiye, çok yüksek bir direnç göstermiştir. Türkiye adeta 2013'ten beri kendisine dönük yapılan ve bir dayanıklılık testi niteliğindeki süreci başarıyla bitirmiştir. Türkiye türbülanstan çıkmıştır. Bundan sonrası Türkiye'nin 2023'e kadar inşallah şahlanma dönemi olacaktır."

Ünal, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "14 Ağustos, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü. O yüzden Türkiye sevdasıyla yaşımız 18 diyoruz. 17 yıldan beri AK Parti Türkiye'yi büyük bir aşkla, büyük bir şevkle, güçle, cesaretle ve özveriyle taşıyor. İnşallah nice 10 yıllar, milletimiz AK Parti'yi görevlendirdiği sürece de taşımaya devam edecektir." dedi.

Kahramanmaraş'taki "çardak" kavgasına ilişkin bir gazetecinin sorusu üzerine Ünal, hem vali hem de büyükşehir belediye başkanıyla özellikle o bölgedeki pek de hukuki ve kanuni olmayan süreçlerin kontrol altına alınması hususunu görüştüklerini söyledi.

Bölgenin turizm yönüne dikkat çeken Ünal, "Özellikle o bölgenin turizme dönük olması, insanların o bölgede piknik yapma ya da bir süre orada bulunmak istemesini, birilerinin bu şekilde istismar etmesi hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Bu konuda hem valiliğimiz hem de büyükşehir belediyemiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de bununla ilgili gerekli tedbirler alınacak." dedi.

-Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da kavgaya ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu olayda hastaneye geldikten sonra jandarmaya haber veriliyor. Olayla ilgili veriler kaliteli ve net bir şekilde toplanıp adli makamlara sunulmuş durumda. Hem idare yönden hem de adli yönden en etkili ve üst düzeyde bir ilgiyle soruşturmalar devam etmektedir. Tüm verilerin toplanıp savcılar koordinesinde gerekli incelemelerin ardından gereği yapılacak."

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AK Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bayramlaşma fıratın doğusu Kahramanmaraş

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