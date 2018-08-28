HABER

Türkiye Turist Sayısı Artışında Zirve Yaptı

28.08.2018 20:14 | Son Güncelleme

BM verilerine göre Türkiye, 2017’de turist sayısındaki rekor artış oranıyla en yakın rakiplerini ikiye katladı. Turist sayısındaki artış oranı yüzde 24,1’e yükselen Türkiye, turizm gelirlerinde ise ilk ona giremedi

Türkiye Turist Sayısı Artışında Zirve Yaptı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) son ‘Uluslararası Turizm Trendleri 2017 Raporu’ yayınlandı. Raporda uluslararası turist sayısında geçtiğimiz yıl rekor kırıldığı ifade edildi. Rapora göre 2017 yılında turist sayısının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu.

Rapora göre 2017 yılında 1 milyar 323 milyon kişi başka ülkeleri ziyaret etti. 2010 yılından günümüze turist sayısının ilk kez ciddi oranlarda yükseldiği kaydedildi.

2017 yılında uluslararası turizm gelirlerde toplamı 1 milyon 340 bin dolara ulaştı. Amerika kıtasını 209 milyon, Avrupa’yı 671 milyon, Asya ve Pasifik’i 323 milyon, Afrika’yı 63 milyon, Ortadoğu’yu 58 milyon turist ziyaret etti. Bölgelere göre turizm geliri ise şöyle sıralandı:

Amerika : 326 milyar dolar

Avrupa : 519 milyar dolar

Asya ve Pasifik : 390 milyar dolar

Afrika: 37 milyar dolar

Ortadoğu: 68 milyar dolar

2017 yılında uluslararası turist sayısında bir önceki yıla göre yüz 6,8 artış kaydedildi. Dünyada 2009 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından turist sayısında 2017 yılında patlama yaşandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu geçtiğimiz yıllarda özellikle güvenlik endişesiyle azalan turist sayısının geçtiğimiz yıl normal seyrine döndüğünü belirtti. 2016 yılına göre, 2017 yılında uluslararası turist sayısının 86 milyon kişi daha arttığı kaydedildi.

Raporda uluslararası turizmde büyümeyi küresel ekonominin körüklediği yükselen güçlü talep sonucunda turist sayısı ve harcamalarında ciddi bir artış meydana geldiği kaydedildi.

Türkiye en yakın rakibini ikiye katladı

Birleşmiş Milletler’in raporuna göre 2017 yılında bir önceki yıla göre turist sayısında en fazla artış yüzde 24,1 oranıyla Türkiye’de kaydedildi. 2016 yılında en fazla ziyaret edilen ülkeler listesinin 10’uncu sırasında bulunan Türkiye iki basamak yükselerek 8’inci sıraya yerleşti. 2017 yılında turist sayısında artışta ikinci sırada yüzde 12 ile Meksika, üçüncü sırada yüzde 11,2 oranıyla İtalya’da kaydedildi.Türkiye, 2017 yılında turist sayısındaki rekor artış oranıyla en yakın rakiplerini ikiye katladı. Turist sayısındaki artış oranı iki basamak yükselen Türkiye, turizm gelirlerinde ise ilk ona giremedi.

2017 yılında ABD’ye gelen turist sayısı ise 2016 yılına göre yüzde 3,8 oranında azaldı. Ziyaret eden turist sayısının azalmasına rağmen ABD, 2017 yılında turizmden elde ettiği 210 milyarlık dolarlık turizmden en fazla kazanan ülke oldu.

Ek rapor:

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Mattis Menbiç’teki İşbirliğinden Memnun S-400’lerden KaygılıMattis Menbiç’teki İşbirliğinden Memnun S-400’lerden Kaygılı
‘Fransa Diplomatların İran Seyahatine Sınırlama Getirdi’‘Fransa Diplomatların İran Seyahatine Sınırlama Getirdi’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

İlginizi Çekebilir

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Rusya lideri Putin'den orduya darbe: 15 generali açıklama yapmadan görevden aldı

Rusya lideri Putin'den orduya darbe: 15 generali açıklama yapmadan görevden aldı

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Prestijli el-Ezher Üniversitesi'nden açıklama: Cinsel taciz haramdır

Prestijli el-Ezher Üniversitesi'nden açıklama: Cinsel taciz haramdır

Skandal açıklama: Başbakanın yeniden seçilmesi kelliğe neden oldu!

Skandal açıklama: Başbakanın yeniden seçilmesi kelliğe neden oldu!

Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.