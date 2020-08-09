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Türkiye turizm sektöründen atak

09.08.2020 16:58 | Son Güncelleme

Pandeminin vurduğu küresel turizm sektörü bu yazı mevismini kayıp olarak görüyor.

Türkiye turizm sektöründen atak

Türkiye ise yabancı turizmcileri ve gazetecileri ağırlayarak salgın döneminde de güvenli bir turizm ülkesi olduğunu anlatmaya çalışıyorKoronavirüs pandemisi dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de turizmi olumsuz etkiledi. Güvenli ve sağlıklı turizm için sertifika programları başlatan Türkiye Turizm Bakanlığı, sektörü yeniden canlandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyor; farklı ülkelerin diplomatlarına, tur şirketleri ve acenteleri ile basın mensuplarına yönelik turizm tanıtım programları düzenliyor.

Anadolu Ajansı, programın 4 Ağustos'ta Türkiye'deki turistik beldelerin bulunduğu dört kenti "riskli bölge" kategorisinden çıkaran Almanya ile Avusturya, İsviçre, Ukrayna ve Endonezya'dan sonra tüm pazar ülkelerine tanıtmayı hedeflediğini aktardı.

Tanıtım faaliyetinin son olarak Almanya'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcilerine sunulduğu bildirilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler'in aktardığı bilgiye göre bu kapsamda şimdiye kadar 50 diplomatik misyon temsilcisi ile Türkiye'deki yerleşik 52 yabancı basın mensubu, aileleriyle birlikte Antalya'da ağırlandı. Almanya, Avusturya, İsviçre, Ukrayna ve Endonezya'dan davet edilen 70 acente temsilcisi ile 11 basın mensubuna yönelik farklı alanlarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiğini bildiren Güler, havalimanlarındaki koronavirüs testi (PCR) uygulamaları hakkında da bilgi verdiklerini söyledi.

Bakanlık, turizmin yeniden canlanması ve ülkeler arasında karşılıklı uçuşların açılması açısından bu tanıtım programlarının büyük önem arz ettiğini vurgularken, bundan sonraki hedefin Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm pazarlardan acente temsilcileri ile basın mensuplarını farklı merkezlerde ağırlamak olduğunu bildirdi.

"Lira'daki değer kaybı turizme yarayacak"

Küresel turizm sektörü dergisi Travel Inside'nin bildirdiğine göre ise Türkiye'nin 2020'de turizmdeki kaybı üçte bir civarında olacak. Seyahat ve turizm analisti John Vandesquille'in GlobalData için kaleme aldığı değerlendirmeye göre, yıllardır artan borçlanma ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizi yükseltmeye yanaşmaması ile Türk Lirası'nın yaşadığı sürekli değer kaybı, korona pandemisinden olumsuz etkilenen Türkiye turizmini yardım edebilir. GlobalData, Türkiye'ye gelen turist sayısının bu sene 2019'a göre yüzde 31,6 oranında azalacağı öngörüsünde bulunuyor.

Analist Vandesquille, Türkiye'deki koronavirüs bağlantılı ölüm vakalarının, rakibi olan Mısır ile aynı seviyede ve İspanya'dakinden daha düşük olduğuna dikkat çekiyor. Bu sayede Türkiye'nin 1 Haziran'dan itibaren turizmde açılıma gidebildiğini belirten Vandesquille, İngilizlere İspanya'ya gitmeleri halinde karantina zorunluluğunun gelmesiyle oranın onlar için cazibesini yitirdiğini, Lira'daki kayıp ile Türkiye'nin İngilizler için cazip hale gelebileceğini yazıyor. GlobalData analisti John Vandesquille, Türkiye'nin 2015 ve 2017'de düzenlenen terör saldırılarına rağmen zayıf Lira sayesinde turizmini canlandırmayı başardığını da hatırlatıyor.

TUI uçuşlarını dün başlattı

Alman hükümetinin, turistik beldelerin bulunduğu Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'e yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıklamasının ardından Almanya'nın en büyük tur operatörü TUI, Türkiye'ye yönelik satışlara başlayacağını açıkladı. Şirket, 8 Ağustos Cumartesi gününden itibaren Almanya'nın 12 kentinden Antalya'ya, iş birliği yapılan havayolu şirketleri ile uçuşların başlayacağını açıkladı.

Antalya'nın yanı sıra Dalaman, Bodrum ve İzmir seferlerinin de en kısa sürede devreye gireceğini açıklayan TUI, 28 Ağustos'tan itibaren de şirketin kendine ait uçakları ile Dalaman'a yolcu taşımaya başlayacağını duyurdu. Şirket, yaz uçuş planının kasım ayına kadar uzatıldığını, sezon sonuna kadar Türkiye'ye gidiş-dönüşler için 20 bin yolculuk kapasite ayrıldığını açıkladı.

DW/ ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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