Türkiye turizm sektöründen atak

Türkiye ise yabancı turizmcileri ve gazetecileri ağırlayarak salgın döneminde de güvenli bir turizm ülkesi olduğunu anlatmaya çalışıyorKoronavirüs pandemisi dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de turizmi olumsuz etkiledi. Güvenli ve sağlıklı turizm için sertifika programları başlatan Türkiye Turizm Bakanlığı, sektörü yeniden canlandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyor; farklı ülkelerin diplomatlarına, tur şirketleri ve acenteleri ile basın mensuplarına yönelik turizm tanıtım programları düzenliyor.

Anadolu Ajansı, programın 4 Ağustos'ta Türkiye'deki turistik beldelerin bulunduğu dört kenti "riskli bölge" kategorisinden çıkaran Almanya ile Avusturya, İsviçre, Ukrayna ve Endonezya'dan sonra tüm pazar ülkelerine tanıtmayı hedeflediğini aktardı.

Tanıtım faaliyetinin son olarak Almanya'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcilerine sunulduğu bildirilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler'in aktardığı bilgiye göre bu kapsamda şimdiye kadar 50 diplomatik misyon temsilcisi ile Türkiye'deki yerleşik 52 yabancı basın mensubu, aileleriyle birlikte Antalya'da ağırlandı. Almanya, Avusturya, İsviçre, Ukrayna ve Endonezya'dan davet edilen 70 acente temsilcisi ile 11 basın mensubuna yönelik farklı alanlarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiğini bildiren Güler, havalimanlarındaki koronavirüs testi (PCR) uygulamaları hakkında da bilgi verdiklerini söyledi.