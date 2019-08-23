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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 21:58 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Hızlı hareket ederek, doğru ve sektör için gerekli kararları alacak, kendisinden bekleneni fazlasıyla karşılayacak, turizme yön verecek bir kuruluş olarak Türk turizm tarihine girmiş olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hızlı hareket ederek, doğru ve sektör için gerekli kararları alacağını, turizme yön verecek bir kuruluş olarak Türk turizm tarihine gireceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ajansın ilk toplantısı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 15 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla yasallaşan ajansın yönetim kurulu üyeleri de atandı. Ajansın Genel Müdürlüğüne yönetim kurulu kararıyla Nalan Apa getirildi.

Bakan Ersoy, ajansın ilk yönetim kurulu toplantısında, yasa gereği seçimlerin yapılacağı 1 Ocak'a kadar yönetim kurulunun Bakan tarafından atandığını belirterek, görevi kabul eden kurucu üyelere teşekkür etti.

Türkiye'ye rakip olarak gördükleri, turizm geliri yüksek olan veya turizm gelirleri potansiyellerinin üzerinde olan ülkeler incelendiğinde böyle bir ajansın var olduğunun görüldüğünü vurgulayan Ersoy, bugün toplanan ilk yönetim kurulu üyeleri ile ajansın artık hayata geçtiğini ifade etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kendisinden bekleneni fazlasıyla karşılayacağına inandıklarını ifade eden Bakan Ersoy, "Hızlı hareket ederek, doğru ve sektör için gerekli kararları alacak, kendisinden bekleneni fazlasıyla karşılayacak, turizme yön verecek bir kuruluş olarak Türk turizm tarihine girmiş olacak." dedi.

Türkiye'de bu ve benzeri ajansların yıllar boyunca konuşulduğunu ancak 15 Temmuz 2019 itibarıyla yasalaştığını dile getiren Ersoy, ajansın 1 Ocak'tan sonra seçilecek yeni yönetim kurulu üyeleriyle çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Hilton Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı ve Kurucusu Fettah Tamince, Sway Hotel Palandöken'in Sahibi Can Dikmen, Cem Kınay XPD Kurucusu Cem Kınay, Diana Travels Agency hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Palamo Hotels Başkanı Ece Tombul, Concorde Hotels ve Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı, Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Pamuk Gıda Kurucusu Metin Pamukçu, Indigo Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve yedek üye olarak DO&CO Kurucusu Atilla Doğudan katıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı

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