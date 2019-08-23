Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hızlı hareket ederek, doğru ve sektör için gerekli kararları alacağını, turizme yön verecek bir kuruluş olarak Türk turizm tarihine gireceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ajansın ilk toplantısı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 15 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla yasallaşan ajansın yönetim kurulu üyeleri de atandı. Ajansın Genel Müdürlüğüne yönetim kurulu kararıyla Nalan Apa getirildi.

Bakan Ersoy, ajansın ilk yönetim kurulu toplantısında, yasa gereği seçimlerin yapılacağı 1 Ocak'a kadar yönetim kurulunun Bakan tarafından atandığını belirterek, görevi kabul eden kurucu üyelere teşekkür etti.

Türkiye'ye rakip olarak gördükleri, turizm geliri yüksek olan veya turizm gelirleri potansiyellerinin üzerinde olan ülkeler incelendiğinde böyle bir ajansın var olduğunun görüldüğünü vurgulayan Ersoy, bugün toplanan ilk yönetim kurulu üyeleri ile ajansın artık hayata geçtiğini ifade etti.