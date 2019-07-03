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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kanun Teklifi TBMM’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulması için hazırlanan kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.Kanun teklifi ile Türkiye’nin turistik değerlerinin yurt içi ve dışında tanıtılmasını sağlayarak, Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının ve turizm gelirlerinin arttırılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulması öngörülüyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulması için hazırlanan kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.
Kanun teklifi ile Türkiye’nin turistik değerlerinin yurt içi ve dışında tanıtılmasını sağlayarak, Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının ve turizm gelirlerinin arttırılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulması öngörülüyor. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak tüzel kişiliğe haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi şekilde kurulacak. Ajansın turizm yatırımlarının desteklenerek Türkiye’nin geneline ve tüm yıla yayılması, Türkiye’nin algısına yönelik olumsuzluklara anında müdahale edilerek sektörün kırılganlıklarının azaltılması amaçlanıyor.

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