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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 21:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin turizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'nin turizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, AK Partili milletvekillerince hazırlanan, 'Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı' kurulmasına ilişkin yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kanun ile; Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatların dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösterirken, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak. Yönetim, İcra ve Danışma kurullarından oluşacak ajansın karar organı, Yönetim Kurulu olacak. Yönetim Kuruluna, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık edecek. Ajansın yürütme organı olan İcra Kurulu; Tanıtma Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından bakan tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek, tanıtım faaliyetlerini yürütecek.

AJANSIN GELİRLERİ

Kanunla; ajansın gelirleri; genel bütçeden aktarılan tutarlardan, turizm paylarından, her türlü bağıştan, yardımlardan, ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşacak. Ajansın bütçesi, ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak İcra Kurulu tarafından 1 yıllık hazırlanacak, her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulacak. Yönetim Kurulunca incelendikten sonra uygun bulunan bütçe, Kültür ve Turizm Bakanı'nın onayıyla yürürlüğe girecek.

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