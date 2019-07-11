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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TBMM'de kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 20:31 | Son Güncelleme

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TBMM'de kabul edildi

Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla kurulacak Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması için turizm imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasını, turist potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlayacak. Ajansın yönetim kurulu toplam 13, icra kurulu ise 5 üyeden oluşacak.

Ajans gelirleri, turizm payları, her türlü bağış ve yardımlardan, ajansın iştirak ettiği şirketlerin faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden, ajans faaliyetlerinden elde edilen gelirden oluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
turizm Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TBMM Genel Kurulu

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