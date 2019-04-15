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"Türkiye, turizmde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Türkiye, tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de 2023 hedeflerine sarsılmaz bir irade ve emin adımlarla ilerlemektedir" - "Marka şehirlerden gastronomiye, arkeolojiden tesisleşmeye, ulaşımdan konaklama ve personel kalitesine, turizm için attığımız her adım Türkiye'yi uluslararası arenada lider bir ülke konumuna yükseltme amacını taşımaktadır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye, tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de 2023 hedeflerine sarsılmaz bir irade ve emin adımlarla ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Turizm Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, "Türkiye, tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de 2023 hedeflerine sarsılmaz bir irade ve emin adımlarla ilerlemektedir." değerlendirmesinde bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Marka şehirlerden gastronomiye, arkeolojiden tesisleşmeye, ulaşımdan konaklama ve personel kalitesine, turizm için attığımız her adım Türkiye'yi uluslararası arenada lider bir ülke konumuna yükseltme amacını taşımaktadır. Bu hedefe ulaşmada, gerçekleştirilen etkinliklerle turizm bilincinin ve farkındalığının toplumda yaygınlaşmasını sağlayarak, ciddi bir katkı sağlayan Turizm Haftası'nı çok değerli buluyorum. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde görev alan, katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Turizm Haftası kutlu olsun."

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Turizm Haftası

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