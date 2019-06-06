Türkiye turizmde eski günlerine dönüyor

Alman TUI şirketi, Türkiye rezervasyonlarında yüzde 40 artış olduğunu duyurdu.Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından turizm ile ilgili veriler, sektörde son yıllarda yaşanan durgunluğun bu sene aşılacağını gösteriyor. Avrupa’nın en büyük turizm şirketi TUI’nin yöneticilerinden Stefan Baumert, yaz sezonu rezervasyonlarında Türkiye’ye rağbetin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 arttığını duyurdu. Türkiye bu istatistik ile TUI müşterileri arasında bir yıl içinde en büyük sıçramayı yapan Akdeniz ülkesi oldu. Bu alanda Fas yüzde 37, Mısır yüzde 31 ve Kıbrıs yüzde 19 artış ile Türkiye’yi takip ediyor. İspanya ve Yunanistan’a yönelik rezervasyonlarda ise az da olsa bir düşüş yaşandığı bildirildi.

İngiliz turist sayısı da artıyor

İngiltere merkezli turizm şirketi Thomas Cook da bir süre önce Türkiye rezervasyonlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10 artış kaydedildiğini duyurmuştu. Bu ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile yaşadığı Brexit belirsizliği nedeniyle turistlerin AB dışı ülkelere yöneldiği ifade ediliyor. Türkiye bu yıl Yunanistan’ı geçerek, İngiliz turistler açısından İspanya’dan sonra en çok tercih edilen ikinci ülke konumuna yükselmiş durumda.