Türkiye turizmi, ABD başkanlık seçiminde 200'den fazla ülkeye tanıtıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan ABD başkanlık seçiminde Türkiye'nin turizm destinasyonları, küresel sahnede gözler önüne serildi.

Gün boyunca süren seçim özel yayınları sırasında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının hazırladığı tanıtım filmleri, CNN, BBC, Euronews, Bloomberg ve Al Jazeera gibi uluslararası haber kanallarının reklam aralarında, 200'den fazla ülkede izleyicilerle buluştu.

Türkiye'nin öne çıkan turizm merkezlerini ve kültürel zenginliklerini anlatan, How to be Cool in İstanbul, Bodrum, Kapadokya, Deliciously Türkiye, Sustainability, Arkeoloji, Güney Doğu ve Turkish Riviera konulu filmler, hem Türkiye'nin güzelliklerini hem de sürdürülebilirlik, tarih ve mutfak kültürü gibi alanlardaki güçlü yönlerini küresel izleyiciye sundu.

Açıklamada, söz konusu tanıtım faaliyetinin 27 Haziran 2024'te, ABD'nin haber kanalı CNN Domestic ve CNN International'da aynı anda yayınlanan Biden-Trump Münazarası'nda da ABD tarihinde ilk defa münazara arasına reklam alınarak yürütüldüğü ve İstanbul is the New Cool reklamının yayınlandığı hatırlatıldı.

Ardından, 10 Eylül tarihinde Kamala Harris ile Donald Trump arasında gerçekleşen ikinci münazara öncesinde ve reklam aralarında How to be Cool in İstanbul filminin de yayınlandığı aktarıldı.

Türkiye'nin bu tanıtım stratejisiyle, turizm potansiyelini uluslararası sahnede en üst düzeye çıkarmayı hedeflediği, turizm markasının tanıtımına dünya genelinde katkıda bulunmayı sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, başkanlık seçimleri gibi küresel ilginin yoğunlaştığı bir süreçte Türkiye'nin tanıtım filmlerinin bu ölçekte yayınlanmasının, Türkiye'nin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini dünya vitrinine taşıyan önemli bir başarı olarak öne çıktığı vurgulandı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır