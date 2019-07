"Türkiye, Türk dünyasının lokomotifidir"

Türkiye de cevap verdi medeniyetler ittifakı anlayışıyla. 'Medeniyetler çatışması' anlayışının doğru olmadığını tarih gösterdi. Çünkü Yesevi anlayışı hakim olunca başka medeniyete, başka kültüre saygı olunca, ki Türk dünyası bunu zaten yapmaktadır, insana hürmet, insana saygı, insana sevgi, muhabbet olunca kültürler ve dinler çatışmanın değil de buluşmanın kaynağı oluyor.

Türklerin hakim olduğu her bölgede çeşitli kültür ve din mensupları tarih boyunca birlikte yaşamıştır. Çünkü her dinin mayasında bir sevgi vardır, her medeniyetin mayasında bir muhabbet vardır fakat cehalet bunları örtüyor. Bu bakımdan biz Fuzuli'nin ifadesi ile "Aşk imiş her ne var alemde" anlayışına döndüğümüz zaman her milletin barış içerisinde yaşadığını görüyoruz. Karahan medeniyetindeki anlayışa döndüğümüz zaman veya en parlak dönemindeki tarihimizi araştırdığımız zaman görüyoruz ki bizim tarihimizde her türlü millet her türlü kültürün temsilcileri barış içerisinde yüzyıllarca yaşamıştır. Onların dilleri de dinleri de korunma altında, teminat altında olmuştur.