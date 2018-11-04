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Türkiye Uganda'daki Büyükelçisini Geri Çağırdı

04.11.2018 00:59 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp, büyükelçilikte düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda 'Truvalı Helen' kıyafeti giymesi yüzünden Ankara’ya geri çağrıldı ve hakkında soruşturma açıldı

Türkiye Uganda'daki Büyükelçisini Geri Çağırdı

Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp, büyükelçilikte düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda giydiği kıyafet yüzünden Ankara’ya geri çağrıldı ve hakkında soruşturma açıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden attığı mesajında büyükelçinin Ankara’ya çağrıldığını ve soruşturmayı doğruladı. Çavuşoğlu, "Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntüler, tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede büyükelçi geri çağırılmıştır" şeklinde paylaşımda bulundu.

Türk basınında ve sosyal medyada “skandal” olarak yorumlanan gelişmeye göre Büyükelçi Yavuzalp’in geri çekilmesine yol açan neden, Kampala’daki Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda “Truvalı Helen” kıyafeti giymesi. Türk basınında çıkan haberlere göre, Yavuzalp’in fotoğrafı Uganda Parlamentosu’nun resmi Twitter hesabında paylaşıldı.

Fotoğraf sosyal medyada yayılınca büyükelçi ağır eleştirilere hedef olmuştu.

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