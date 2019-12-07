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Türkiye-Ukrayna arasında dostluk maçı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 14:00 | Son Güncelleme

Türkiye-Ukrayna Parlamento futbol takımları bugün Kiev’de bir dostluk maçı yapıyor.Türkiye - Ukrayna Parlamento futbol takımları bugün Kiev’de bir dostluk maçına çıkacak.

Türkiye-Ukrayna Parlamento futbol takımları bugün Kiev’de bir dostluk maçı yapıyor.
Türkiye - Ukrayna Parlamento futbol takımları bugün Kiev’de bir dostluk maçına çıkacak. Maç öncesinde iki takımda forma giyecek milletvekilleri Ukrayna Parlamentosunda bir araya geldi. Ukrayna - Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov’un katılımı ile başlayan temaslar, iki ülke milletvekilleri onuruna Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğinde verilen akşam yemeği ile devam etti. Yemeğe Kırım Türkleri Milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoplu, Büyükelçi Yağmur Güldere, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancanklı, Ukrayna Türkiye Parlamento Dosluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov ve çok sayıda milletvekili katıldı. Müsabaka bugün saat 13.00’de Dinamo Kiev Stadyumu’nda gerçekleşecek.

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