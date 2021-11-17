"Türkiye Ukrayna ilişkileri Güçleniyor"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Türkiye ve Ukrayna arasındaki işbirliğine dair resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Zelensky, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiğini açıkladı.

Zelensky “Ukrayna-Türkiye ilişkileri derinleşiyor. İlişkiler ordularınızı güçlendiriyor. İmzalanması beklenen serbest ticaret anlaşması ekonomik büyümeye de katkı sağlayacak. Telefon görüşmesi yaptığımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Kiev’deki Stratejik Konsey toplantısında görüşmeyi bekliyorum”ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Zelensky son olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada Erdoğan ve Zelensky’nin ikili konularda görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

