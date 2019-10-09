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Türkiye uluslararası toplumu bilgilendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:50 | Son Güncelleme

Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin uluslararası toplumu bilgilendirdi - BMGK üyesi ülkelerin Ankara'daki temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirilmek için Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - İran'ın Ankara Büyükelçisi de harekatla ilgili bilgi almak üzere Bakanlığa geldi

Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik uluslararası toplumu bilgilendirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, harekatla ilgili bilgilendirilmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcı Sedat Önal, Bakanlığa gelen ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Çin’in Ankara Büyükelçiliği Maslahagüzarı Cheng Weihua'yı bilgilendirdi.

BMGK üyesi ülkeler dışında bilgi verilen büyükelçiler arasında İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da BMGK'nın daimi üyelerinin yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika ile BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'e gerekli bilgilendirmenin yapıldığını açıklamıştı. Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili notayla bildirim yapıldığını söylemişti.

Milli Savunma Bakanlığı da ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerinin saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Dışişleri Bakanlığı

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