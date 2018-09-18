Türkiye-Ürdün Dörtlü Bakanlar Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardımları durdurma kararının ardından Türkiye ve Ürdün'ün Filistinlilere yardım için uluslararası arenada da ortak çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Filistinli kardeşlerimiz nerede olursa olsun onları içeride ya da dışarıda yalnız bırakmayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri, "Dörtlü Bakanlar Toplantısı"nın ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdünlü iki değerli konuğu Ankara'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bakanların önce kendi aralarında görüştüklerini, daha sonra birlikte toplantı yaptıklarını ve çalışma yemeğinde heyetlerle bir araya geldiklerini anlattı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile baş başa görüşmelerinde, dün Türkiye ve Rusya arasında Soçi'de yapılan toplantıya ve imzalanan "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"na ilişkin bilgi verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Kendisi de Suriye'nin güneyindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Suriye'nin geleceğini, siyasi süreci, Cenevre'yi birlikte değerlendirme fırsatı bulduk." diye konuştu.