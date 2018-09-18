Türkiye-Ürdün Dörtlü Bakanlar Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardımları durdurma kararının ardından Türkiye ve Ürdün'ün Filistinlilere yardım için uluslararası arenada da ortak çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Filistinli kardeşlerimiz nerede olursa olsun onları içeride ya da dışarıda yalnız bırakmayacağız." dedi.
Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri, "Dörtlü Bakanlar Toplantısı"nın ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.
Ürdünlü iki değerli konuğu Ankara'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bakanların önce kendi aralarında görüştüklerini, daha sonra birlikte toplantı yaptıklarını ve çalışma yemeğinde heyetlerle bir araya geldiklerini anlattı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile baş başa görüşmelerinde, dün Türkiye ve Rusya arasında Soçi'de yapılan toplantıya ve imzalanan "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"na ilişkin bilgi verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Kendisi de Suriye'nin güneyindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Suriye'nin geleceğini, siyasi süreci, Cenevre'yi birlikte değerlendirme fırsatı bulduk." diye konuştu.
Suriye, Irak ve bölgesel konularda Türkiye ve Ürdün'ün görüşlerinin tamamen örtüştüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu sorunlardan en çok çeken iki ülke olarak arzumuz, artık kan dökülmesin, savaş olmasın, siyasi çözüm olsun ve Suriye istikrara kavuşsun, göçmenler, mülteciler gönüllülük esasıyla dönebilsin. Kalıcı bir barış ve istikrar olsun. Arzumuz budur." dedi.
Mevkidaşı ile İsrail ve Filistin meselesini de değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Ürdün'ün Kudüs ve Filistin konusunda oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz, destekliyoruz. Bu konuda beraberiz." ifadelerini kullandı.
ABD'nin UNRWA'ya yardımları durdurma kararı aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, UNRWA'nın desteklediği okullarda Filistinli mültecilerin öğrenim gördüğünü kaydetti.
ABD'nin yardımlarının kesilmesinin ardından ortaya çıkan açığı kapatmaya çalıştıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"New York'ta Genel Kurul marjında Japonya, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) ile beraber, iki ülke olarak (Türkiye ve Ürdün), beşimiz ortak bir toplantı düzenleyeceğiz. Buraya davet ettiğimiz ülkelerle sadece bu yılki açığı değil, gelecekte de UNRWA'nın bu faaliyetlerini sürdürmesi ve Filistinli mültecileri yalnız bırakmaması için ne yapacağımızı konuşacağız."
Bu konuda Türkiye ve Ürdün'ün birlikte hareket ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimiz nerede olursa olsun onları içeride ya da dışarıda yalnız bırakmayacağız." dedi.
Çavuşoğlu, iki ülke arasında düzenlenen dörtlü toplantının bir amacının da serbest ticaret anlaşmasını hayata geçirmek için atılabilecek adımların gözden geçirilmesi olduğunu söyledi.
(Sürecek)
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