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Türkiye-Ürdün Dörtlü Bakanlar Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2) - "Soçi mutabakatına göre, İdlib’in sınırları korunacak. Statüsünde değişiklik olmayacak. Herkes yerinde kalacak" - "(Soçi mutabakatı) Saldırı olmaması ve rejimin İdlib’e girmemesi için Rusya tedbir alacak" - "15-20 kilometre derinliğindeki alan, ağır silahlardan arındırılacak. Siviller kalacak. Sadece terörist gruplar çıkartılacak" - "(Silahsızlandırılmış alan) Bölge radikallerden temizlenecek. Halk, ılımlı muhalefet yerinde kalıyor. Ateşkes sağlanıyor" - "15 Ekim itibarıyla ağır silahlar, silahtan arındırılmış bölgeden çekilecek" - "Bu yıl sonuna kadar ticaret için önemli olan (Suriye'deki) M4 ve M5 otoyolları trafiğe açılacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soçi mutabakatına göre, İdlib'in sınırları korunacak. Statüsünde değişiklik olmayacak. Herkes yerinde kalacak." dedi.

Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri, "Dörtlü Bakanlar Toplantısı"nın ardından Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın ayrıntılarına ilişkin bir soruya çatışmasızlık bölgeleri arasında sadece İdlib'in kaldığı yanıtını verdi.

Göçmenlerin ya da yerinden edilmiş kişilerin bu bölgeyi terk etmesini ve sivillerin ölümünü engellemek için çözüm bulunması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunun için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde çok çaba sarf ettik. İkili düzeyde hem İran ile hem Rusya ile hem de üçlü düzeyde Türkiye-İran ve Rusya olarak. En son dünkü zirvede bir çözüm bulduk. Bu mutabakat zaptına göre, şu andaki İdlib bölgesinin sınırları korunacak. Buranın statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Tüm insanlar yerinde kalacak." dedi.

Bu bölgeye saldırı olmaması ve rejimin İdlib bölgesine girmemesi için gerekli tedbirleri Rusya'nın alacağını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İdlib sınırlarında 15-20 kilometre derinliğinde bunlar Rusya ve Türkiye'nin teknik ekiplerinin sahada yapacağı çalışmalar neticesinde belli olacak, nerede 15, nerede maksimum 20 olacak. Bu çalışmaları arkadaşlarımız yapıyor. Buralar ağır silahlardan arındırılmış bölge olacak. Yani burada muhalefet kalacak, sivil insanlar kalacak. Buradan sadece terörist gruplar çıkartılacak. Burası tank, roketatar gibi bazı ağır silahlardan temizlenecek ama bazı ılımlı muhalif güçlerin elindeki diğer hafif silahlar kalacak."

İdlib sınırı etrafında Rusya ve Türkiye'nin müşterek, eş güdümlü devriye gezeceğini belirten Çavuşoğlu, "Tabii bunun için bizim buraya ilave asker takviyesi de yapmamız lazım. Yine, 12 gözlem noktamız da kalacak." dedi.

Bölgenin bir taraftan radikallerden temizlenmiş olacağı, diğer taraftan halkın yerinde kalacağı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, "Ilımlı muhalefet yerinde kalıyor ki bu çok önemli. Ateşkes sağlanıyor. Buraya kimse saldırmayacak ama buradan da tabii, başka yerlere de taciz olmayacak." diye konuştu.

Terörün her türlüsüyle mücadele konusunun Türkiye ve Rusya'nın imzaladığı mutabakat zaptına yansıdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"15 Ekim itibarıyla örneğin, bu ağır silahlar, bu silahtan arındırılmış bölgeden çekilecek. Yine bu yıl sonuna kadar bu bölgenin ticareti için önemli olan M4 ve M5 otoyolları da trafiğe açılacak. Gerekli tedbirler alınacak. Bu, tüm Suriye halkı için de önemlidir, bu bölgedeki halkın ürettiği ürünlerin diğer bölgelere gitmesi bakımından da önemlidir. Yine ekim ayı içinde alınması gereken diğer tedbirler de alınacak. Bu şekilde İdlib çatışmasızlık bölgesini muhafaza edeceğiz. Ateşkesi durduruyoruz. Bu, Suriye'nin siyasi çözümü için çok önemlidir. Eğer burası da gitseydi muhalefet diye de bir şey kalmayacaktı."

Kalıcı bir siyasi çözüm için muhalefet ile rejimin müzakereleri sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "En son anayasa komisyonunun da kurulma amacı budur." dedi.

(Bitti)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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