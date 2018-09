Türkiye-Ürdün Dörtlü Bakanlar Toplantısı

Daha önce Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı yaptığını hatırlatan Pekcan, iki ülke ekonomik ilişkilerinin çok büyük bir potansiyel barındırdığını ve iş birliğinin her iki taraf için de kazançlı olacağına inandığını vurguladı.

"Bu doğrultuda, karşılaşılan sorunların üstesinden gelebilmek ve Ürdün ile iş birliği imkanlarının güçlenmesi için daha yoğun çalışma yapmamız gerekmektedir. Mart 2011'de serbest ticaret anlaşması (STA) yürürlüğe girdi. O dönemden bugüne baktığımızda Türkiye'nin ihracatı yüzde 19 artmasına rağmen Ürdün'ün ihracatının yüzde 167 arttığını görüyoruz. Bu rakamların yükselmesi için her iki tarafta ortak çaba içinde olacağız. Daha çok iş adamlarımızı bir araya getireceğiz. Kasım ayı içinde Ürdün'deki yatırım imkanlarının da anlatılacağı bir yatırım forumu düzenleyeceğiz. Özellikle Akabe bölgesindeki iş imkanlarını kendi iş adamlarımıza tanıtacağız."

STA'nın Ürdün ekonomisine daha fazla yarar sağlaması ve bu ülkenin bazı sanayi kolları ve sektörlerinde daha fazla yer alması için bundan sonraki süreçte de komitelerin çalışmalarına bir an önce başlanacağını ifade eden Pekcan, "Önümüzdeki haftadan itibaren bu çalışmalara başlamayı düşünüyoruz. Türkiye, Ürdün'e her türlü desteği vermeye hazırdır. Bugün Ürdün ile stratejik ve ekonomik ilişkilerimizi masaya yatırdık ve bunların daha fazla geliştirilmesi ve artırılması yönünde görüş birliği ve çalışma planı ortaya koyduk. Ürdün'ün STA'dan daha fazla yararlanması için alınması gereken önlemler konusunda mutabakata vardık. İki ülke, sorunları her zaman el birliği ile aşmayı başarabilmiştir, bundan sonra da böyle devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Pekcan, STA üzerindeki görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Irak ve Suriye'de yaşananlar Ürdün ekonomisini olumsuz etkiledi. Ürdün malum mülteci akınlarına uğradı. Bu da ülke ekonomisini ciddi olarak etkiledi. Nüfus yoğunluğu açısından da baktığımızda ciddi bir oran teşkil etmektedir. Biz STA'yı yeniden masaya yatırıyoruz. Ürdün'ün bu kapsamda etkilenen bazı sektörlerinin sistemden daha fazla yararlanabilmesi için bir çalışma komitesi oluşturduk. Ürdün'ün sanayisini desteklemeye, ticaretimizi, oradaki yatırımlarımızı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek."

