Türkiye, Ürdün’deki Filistinli kız okulunu açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ürdün’e yaptığı ziyaret kapsamında Filistinli kız okulunun açılışını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman’a geldi. Ersoy sabah erken saatlerinde Ürdün’de bulunan Filistinli kızlar için Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı desteğiyle TİK’nın inşa ettiği okulun açılışına katıldı. Bakan Ersoy sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)Vahdet Filistin Mülteci Kampı’nda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı - TİKA tarafından kapsamlı onarımı ve tefrişi yapılan Kız Okulu’nun açılışını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Ersoy, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda en güçlü şekilde vurguladığı gibi “Filistin halkına sahip çıkmak, insanlık onurumuzun gereğidir. Türkiye olarak, Filistinli gençlerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi için desteğimizi daima sürdüreceğiz” dedi.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un, Ürdün Turist ve Eserler Bakanı Mejd Şuveyka ve Kültür Bakanı Muhammed Ebu Rumman ile görüşme yapması bekleniyor.