"Türkiye üreten bir ülke olmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye'nin üreten bir ülke olması gerektiğini belirterek, "Türkiye tarımında, sanayisinde, teknolojisinde mutlaka üretmeli. İstihdamını büyütmeli. Bunun için elimizde her türlü kaynak ve imkan var." dedi.

Torun, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, Yeni Sanayi esnafını ziyaret ederek 31 Mart'ta yapılacak seçim için destek istedi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Torun, esnafın ekonomik durumunun kötü olduğunu ileri sürerek, "Esnafın güçlü değilse ülken güçlü olmaz; bunu her seferinde söyledik. Türkiye esnafını kaybettiği anda ekonomisini kaybeder. Bugün bu sanayi hareketli olsa, burada insanlar para kazanabilse bu durum genel ekonomiye de yansır ama görülüyor ki esnafımız artık çay parasını bile ödeyemez hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Torun, partisinin seçim sürecinde yapacağı programlara ilişkin bilgi vererek, "İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir ve Adana gibi illerde çalışmalarımız ağırlıklı olacak. Bunların yanı sıra Sayın Genel Başkanımız Karadeniz'e de gelecek. Buralarda Ordu, Giresun, Artvin ve Ardahan programlarını uygulayacak. 24'ün üzerinde miting yapacak. Bunun yanında salon toplantıları ve saha çalışmaları da yapacak. Bunların planlamaları yapıldı." diye konuştu.