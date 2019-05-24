İZMİR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin üretim devriminin eşiğinde olduğunu belirterek Çin ile üretim ve güvenlik hedefli bir dostluk fırsatının bulunduğunu bildirdi.

Perinçek, İzmir'de bir otelde Çin'in Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Li Qian ile birlikte "Üretimde Atılım Amacıyla Çin İle İşbirliği Olanakları" konulu toplantı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada Perinçek, Türkiye'nin üretim güçlerini uygun teknolojiler kullanarak seferber etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye gündeminin zorluklarını yenmek durumunda olduklarını vurgulayan Perinçek, "İddialı bir söylem olacak ama Türkiye üretim devriminin eşiğindedir. Üretmenin yolunu bulacağız. Yol yoksa yol açacağız." diye konuştu.

Dünya ekonomisinin ağırlığının Asya'ya kaydığına dikkati çeken Perinçek, "Teknolojik gelişmenin ve buluşların kıtası artık Asya'dır. Çin ve Hindistan ekonomileri büyüdüğü için dünya ekonomisi büyüyor." dedi.

Türkiye ve Çin'in ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan birbirine yakın olduğunu dile getiren Perinçek, Türkiye ve Çin'in yeni dünyanın kuruluşuna önderlik eden ülkeler arasında olduklarını ifade etti.