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"Türkiye üretim devriminin eşiğindedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 12:38 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: - "İddialı bir söylem olacak ama Türkiye üretim devriminin eşiğindedir. Üretmenin yolunu bulacağız. Yol yoksa yol açacağız"

İZMİR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin üretim devriminin eşiğinde olduğunu belirterek Çin ile üretim ve güvenlik hedefli bir dostluk fırsatının bulunduğunu bildirdi.

Perinçek, İzmir'de bir otelde Çin'in Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Li Qian ile birlikte "Üretimde Atılım Amacıyla Çin İle İşbirliği Olanakları" konulu toplantı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada Perinçek, Türkiye'nin üretim güçlerini uygun teknolojiler kullanarak seferber etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye gündeminin zorluklarını yenmek durumunda olduklarını vurgulayan Perinçek, "İddialı bir söylem olacak ama Türkiye üretim devriminin eşiğindedir. Üretmenin yolunu bulacağız. Yol yoksa yol açacağız." diye konuştu.

Dünya ekonomisinin ağırlığının Asya'ya kaydığına dikkati çeken Perinçek, "Teknolojik gelişmenin ve buluşların kıtası artık Asya'dır. Çin ve Hindistan ekonomileri büyüdüğü için dünya ekonomisi büyüyor." dedi.

Türkiye ve Çin'in ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan birbirine yakın olduğunu dile getiren Perinçek, Türkiye ve Çin'in yeni dünyanın kuruluşuna önderlik eden ülkeler arasında olduklarını ifade etti.

Ekonomi ve güvenliğin aynı anlama geldiğini belirten Perinçek şunları kaydetti:

"Vatan ve enerji güvenliğimizi sağlamanın yolu Asyalı komşularımızla el birliği yapmaktan geçer. Türkiye'yi el birliğiyle bir üretim üssü haline getirebiliriz. Çin ile üretim ve güvenlik hedefli bir dostluk fırsatı önümüzdedir."

- "Parlak bir gelecek yaratalım"

Çin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Li Qian ise Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini söyledi.

Çin’in Türkiye’nin en büyük ikinci ticari ortağı konumunda olduğuna dikkati çeken Li Qian, şöyle konuştu:

"Çin ve Türkiye, Asya’nın iki ucunda bulunmasına ve binlerce dağ ve nehirle ayrılmasına rağmen İpek Yolu bizleri birbirimize bağlamaktadır. Gelin el ele verelim, iki ülkenin liderlerinin ortak önderliğinde yakın iş birliğinde bulunarak, beraber kalkınarak parlak bir gelecek yaratalım."

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi işbirliği üretim

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