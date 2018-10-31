"Türkiye, uygun gördüğü zamanlarda müdahale edecektir"

AYNUR EKİZ - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Fırat'ın doğusunda herhangi bir terör yapılanmasına, Türkiye'ye yönelik bir tehdide hiçbir şekilde müsaade edemeyiz. Türkiye buna uygun gördüğü zamanlarda ve biçimlerde mutlaka müdahale edecektir. Sınırını daha güvenli hale getirecektir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, AA muhabirine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunu değerlendirdi.

Yılmaz, Türkiye'nin terörle mücadelede net bir tavrı olduğunu belirterek, bir taraftan DEAŞ ve benzeri örgütler, bir taraftan da YPG/PKK terör örgütüne karşı net bir mücadelesi olduğunu söyledi.

Suriye'deki terör örgütleri üzerinden Türkiye sınırına dönük güvenlik tehditlerine asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Suriye sınırımızın güvenli hale gelmesi, terör örgütlerinden temizlenmesi hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin ortak menfaatine olan bir konu." diye konuştu.

Münbiç'te ABD ile ortak çalışmalara işaret eden Yılmaz, "Fırat'ın doğusunda herhangi bir terör yapılanmasına, Türkiye'ye yönelik bir tehdide hiçbir şekilde müsaade edemeyiz. Türkiye, buna uygun gördüğü zamanlarda ve biçimlerde müdahale edecektir. Sınırını daha güvenli hale getirecektir." ifadesini kullandı.