Türkiye uyumadı! Binler Cumhuriyet'in 95. yılını böyle kutladı

Fener alayları ve metrelerce uzayan bayraklar eşliğinde yürüyüş yapan vatandaşlar marşlar söyleyerek meydanlara ilerledi. Coşkuyu sokakta yaşayan binlerce insan düzenlenen konserlerle eğlenirken, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalara da slogan ve alkışlarla eşlik ettiler. İşte kutlamalardan kareler...

1 / 38 ANKARA - Çankaya’da Cumhuriyetin 95. yılı Anıtpark'ta coşkuyla kutlandı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler binlerce Cumhuriyet sevdalısının katıldığı meşaleli yürüyüşünün ardından Nilüfer konseriyle taçlandı.

2 / 38 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahının yanı başında Cumhuriyetin 95. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Milli Kütüphane'nin önünden başlayan meşaleli yürüyüş Türk bayraklarıyla donatılan Anıtpark'ta Türk müziğinin sevilen sesi, ünlü sanatçı Nilüfer'in sahne almasıyla devam etti.

3 / 38 İSTANBUL BEŞİKTAŞ - Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yılını fener alayı yürüyüşü ve konser programlarıyla kutladı. Barbaros Bulvarı boyunca coşkulu kalabalığın eşlik ettiği yürüyüş havadan görüntülendi. Beşiktaş Belediyesinin her yıl binlerce İstanbulluyu büyük bir coşkuyla bir araya getirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 95. yılında da farklı etkinliklerle kutlandı. Saat 19.00’da Balmumcu'da toplanan binlerce Beşiktaşlı ellerinde Atatürklü Türk bayrakları, dillerinde Cumhuriyet marşları ile Barbaros Meydanı'na yürüdü.

4 / 38 Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç ve eşi Günay Doğaç'ın da katıldığı fener alayına katılan binlerce vatandaş Barbaros Meydanı'na geldi. Ardından Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaş Belediye Başkan Vekil Tahir Doğaç yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet sevdalıları Mustafa Kemal'in yiğitleri 95. yılımızı kutladığımız etkinliğimize hoş geldiniz" diyerek yürüyüşe katılan binlerce vatandaşı selamladı.

5 / 38 Yürüyüşün ardından Barbaros Meydanı’nda kurulan dev platformda önce belediye folklor ekibi bu özel güne hazırlanan gösterilerini sundu. Ardından 29 Ekim coşkusu iki usta isim Leman Sam ve Ege konserleriyle son bulacak.

6 / 38 CADDE KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ KADIKÖY - Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yüz binleri buluşturdu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü için saatler öncesinden Bağdat Caddesi'ne gelen yurttaşlar, ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleri ile yürüyüşün başlamasını bekledi. Bağdat Caddesi'ni yürüyüşün başlamasından saatler önce dolduran katılımcılar nedeniyle trafik saat 17.00'den itibaren kesildi.

7 / 38 Ellerinde Türk Bayrağı taşıyarak bayramın coşkusunu en içten yaşadığını belirten Bahar Uzun, “Ben Cumhuriyet kadınıyım. Atatürk'ün sayesinde biz buradayız. Yaşamak için, vatan için canımız feda olsun. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun" diye konuştu.

8 / 38 Neslihan Gür ve Hadiye Sevinç, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşün oldukça başarılı olduğunu belirtti. Gür, “Her sene yapılan bu yürüyüş hiç kimselere örnek olmadıysa kabahat zaten" ifadelerini kullanırken; Sevinç, “Çok yaşayın, iyi yaşayın, Cumhuriyetle yaşayın" dedi. Duru Su Oğuz, Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun, her zaman Cumhuriyeti böle kutlayalım" dedi. Muhammed Sepetçi ise, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa" diyerek coşkusunu dile getirdi.

9 / 38 MUĞLA - Muğla ve ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayları ve cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Bodrum’da Marina önünde toplanan vatandaşlar, meşaleler ve Türk bayrakları ile Neyzen Tevfik Caddesi’nden Bodrum Belediye Meydanı’na kadar yürüdü.

10 / 38 İZMİR - Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl kutlamaları İzmir'de görkemli finalle son bulurken, sevilen grup MFÖ de Gündoğdu Meydanı'nı dolduran on binlerce İzmirli'ye konser verdi.

11 / 38 İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir haftaya yaydığı etkinliklerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim akşamı görkemli bir finale sahne oldu. Gece geç saatlere kadar süren Cumhuriyet Bayramı kutlamaları fener alayı yürüyüşüyle başladı.

12 / 38 350 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞINI TAŞIDILAR İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve toplumun her kesiminden binlerce İzmirli, kol kola girerek marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.

13 / 38 İzmirliler, 350 metrelik Türk Bayrağını Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşıdı. Geceye görkemli havai fişek ve ışık gösterileri de damga vurdu. Denizde yapılan Flyboard gösterisi de büyük alkış aldı. Birinci Kordon, Türk bayrakları ile kırmızıya boyandı. Öte yandan havadan, karadan ve denizden onlarca polis güvenlik önlemleri aldı.

14 / 38 Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede İzmirlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Ulu Önderimizin bize verdiği emanete sahip çıkacağız. Bugün buradaysak bağımsız yaşayabiliyorsak biz hepsini Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bunu hiçbir zaman unutmadan ulu önderimizin neferi olarak savunmak zorundayız.

15 / 38 Çünkü emperyalist güçler ülkemizi ekonomi ve siyasi olarak zapt etmek istiyorlar. Atatürk inkılapları için hürriyet için kadın hakları için hepinizi mücadeleye çağırıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Beni 15 yıl belediye başkanı yaptınız, bundan dolayı da size sevgilerimi sunuyorum” dedi.

16 / 38 KIRKLARELİ - Kırklareli'nde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Valilik ve belediye tarafından düzenlenen yürüyüşe, Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile vatandaşlar katıldı.

17 / 38 Anıt Kültür Parkı'nda başlayan etkinlikte, Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açan vatandaşlar, Hastane Caddesi ve 100. Yıl Caddesi'nden Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

18 / 38 Daha sonra orkestra ve şarkıcı Neco'nun konser verdiği etkinlik, havai fişek ve lazer gösterileri ile sona erdi.

19 / 38 Kırklareli Valiliği'nce bir düğün salonunda da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi. Vali Bilgin, burada davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

20 / 38 Resepsiyonda, Vali Bilgin ile gaziler ve şehit yakınları, üzerinde ''Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun'' yazan pastayı kesti.

21 / 38 Yürüyüşler sırasında kalpak takan kız da Atatürk'e ve cumhuriyete olan bağlılığını katıldığı yürüyüşle dile getirdi.

22 / 38 BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesi Siteler bölgesinden başlayan etkinlik öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Tarihi Mehteran Takımı eşliğinde fener alayına geçildi. Renkli görüntülere sahne olan fener alayı Cumhuriyet Alanı'nda sona erdi.

23 / 38 Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, 95 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet’in coşkusunu bugün millet olarak aynı şekilde yaşadıklarını söyledi.

24 / 38 Şehitlerin emanet ettiği Cumhuriyet'i daha güçlü, daha coşkulu şekilde yarınlara taşıdıklarını belirterek, "Güçlü Cumhuriyet Güçlü Türkiye anlayışıyla millet olarak birlik ve beraberlik içinde yarınlara yürüyoruz." dedi.

25 / 38 ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı üzerinde botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

26 / 38 Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce vatandaş, marşlar söyleyip fener alayını izledi.

27 / 38 Fener alayı için Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan vatandaşlar, söylenen marşlara eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağırdı.

28 / 38 ZONGULDAK - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Zonguldak, Karabük ve Sakarya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Site Spor Salonu'nda düzenlenen okçuluk müsabakaları öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

29 / 38 Türkiye Okçuluk Federasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Önder Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün çocuklar için özel bir gün olduğunu söyledi.

30 / 38 Çocuklarda milli bilinci oluşturmak amacıyla bu turnuvayı düzenlediklerini belirten Alkan, "Cumhuriyetimizin anlam ve önemini gençlerimize daha iyi anlatabilmek için bu müsabakaları düzenledik. İnşallah çocuklarımız bugünü unutmayacaktır. Hedefimiz ülkemizin kuruluş yıl dönümünde genç beyinlere spor vasıtasıyla cumhuriyetimizin önemini aktarabilmektir." dedi.

31 / 38 Turnuvada, genç erkeklerde Eren Cırık, genç kızlarda Betül Arslan, yıldız erkeklerde Yağız Bıyık ve yıldız kızlarda Begüm Genç birinciliği kazandı. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

32 / 38 Zonguldak Belediyesi'nce düzenlenen fener alayında İstasyon mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla valilik binası önüne kadar yürüdü.

33 / 38 ÇANAKKALE - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bursa, Çanakkale ve Yalova'da fener alayı etkinliği gerçekleştirildi, Balıkesir'de motosikletlilerin katılımıyla "Cumhuriyet Korteji" oluşturuldu.

34 / 38 Merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Yıldırım Belediyesi önündeki Bayrak Alanı'na kadar ellerinde meşale ve bayraklarla yürüdü. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, bazı vatandaşlar da balkonlarından alkışlarıyla yürüyüşe destek verdi.

35 / 38 Bayrak Alanı'ndaki etkinlikte, 1923 kadın tarafından iki ay süren çalışma sonucu 20 milyon ilmekle örülen 600 metrekarelik Türk bayrağı sergilendi. Yıldırım Belediyesi, yapımında 7'den 70'e her yaştan Yıldırımlı kadının emek verdiği Türk bayrağı ile Türkiye rekoruna imza attı.

36 / 38 Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan büyük bağımsızlık mücadelesinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlandırıldığını söyledi.

37 / 38 Binlerce kişinin katıldığı kutlama, Merve Özbey ve Manga grubunun konserleriyle devam etti.