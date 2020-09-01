Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım açıkladı: Doğu Anadolu Uzay Gözlemevi gelecek yıl açılacak

Capital Exhibition tarafından TURKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliği’nin desteğiyle online olarak gerçekleştirilen 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı - Global Sat Show, bugün başladı. Fuarın ilk gününde ESOA Genel Sekreteri Aarti Holla-Maini tarafından yönetilen ilk webinarda ‘Türkiye Uzay Ajansı ve Stratejisi’ konuşuldu. Online toplantının konuşmacılarından olan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım, Türkiye'nin uzay yolculuğunun kısa zamanda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yaklaşık 1 trilyon doları bulan ekonomik büyüklüğe ulaşan uzay ve uydu ekosistemi, 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı- Global Sat Show’da buluştu. İki gün sürecek fuarda uydu üreticileri ve operatörlerinden mekanik ve alet sağlayıcıları ve ekipman üreticilerine kadar pek çok şirket yer aldı.

'DOĞU ANADOLU UZAY GÖZLEMEVİ GELECEK YIL AÇILIYOR'

Fuar boyunca devam edecek online toplantıların ilkine Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım’ın açıklamaları damga vurdu. ESOA Genel Sekreteri Aarti Holla-Maini tarafından yönetilen ‘Türkiye Uzay Ajansı ve Stratejisi’ başlıklı webinarda konuşan Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk sürprizinin gelecek yıl açılacak olan Doğu Anadolu Uzay Gözlemevi olduğunun müjdesini verdi. Yıldırım, "Doğu Anadolu Uzay Gözlemevi 4 m çapında aktif bir birincil aynaya sahip olacak ve uyarlanabilir optik teknolojisi ile donatılacak. Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk çalışması olacak. Bunun için sabırsızlanıyoruz" dedi.