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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Türkiye'yi uzay alanında birinci lige çıkartacağız

17.02.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Türkiye'yi uzay alanında birinci lige çıkartacağız

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Milli Uzay Programı kapsamındaki hedefleri hayata geçirerek Türkiye'yi uzay alanında birinci lige çıkartacaklarını söyledi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yaklaşık 20 yıldır uzay faaliyeti sürdürdüğünü fakat diğer gelişmiş ülkelerden farklı olarak bir ajansa sahip olmadıklarını belirten Yıldırım, bu eksikliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TUA'nın kurulmasıyla giderildiğini ifade etti.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir iradeyle Milli Uzay Programı'nı açıkladığını hatırlatarak 10 sene içerisinde 10 büyük hedef için yürüyeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin bu konuda kendi başına yürümeye muktedir olduğunu vurgulayan Yıldırım, dost ve kardeş ülkelerle de beraber yürüme arzusunda olduklarını belirtti.

Yıldırım, "Bu program, hem bizim hem de dost ve kardeş ülkelerin yüzünü ağartacaktır. Büyük hedeflerimiz var. 2023'te aya ulaşmak, 2028'te ise yumuşak inişle gezen araç indirerek bilimsel çalışmalar yapmak gibi hedeflerimiz var. Bunu yaptığımız zaman Türkiye birinci lige çıkmış olacaktır." dedi.

'ÜLKEMİZİ BİRİNCİ LİGE ÇIKARACAĞIZ'

İlk 10 senelik dönemde insanlı bir uzay uçuşu planlamadıklarını bildiren Yıldırım, "Bunu söylersek ayakları yere basmayan bir şey söylemiş oluruz. Çok zor ve riskli bir iş. Dünyada insanlı uzay uçuşlarını sadece 3 ülke yapabiliyor. Biz bunu uluslararası iş birliği ile yapacağız. Hedefimiz uzayda bilimsel çalışmaları yürütmektir. Çünkü yer çekimi olmayan ortamda bazı bilimsel deneyler daha net yapılabiliyor. Çok çeşitli hedeflerle ülkemizi birinci lige çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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Yıldırım, Azerbaycan'ın uzay ajansı ve uydu işletmesi yapan Azerkosmos isimli kuruluşuyla belli bir kapasiteye sahip olduğunu, Milli Uzay Programı kapsamında hangi konularda iş birliği yapabileceklerini Azerbaycanlı yetkililerle görüşeceğini bildirdi.

(AA)

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