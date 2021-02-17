Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Türkiye'yi uzay alanında birinci lige çıkartacağız

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yaklaşık 20 yıldır uzay faaliyeti sürdürdüğünü fakat diğer gelişmiş ülkelerden farklı olarak bir ajansa sahip olmadıklarını belirten Yıldırım, bu eksikliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TUA'nın kurulmasıyla giderildiğini ifade etti.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir iradeyle Milli Uzay Programı'nı açıkladığını hatırlatarak 10 sene içerisinde 10 büyük hedef için yürüyeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin bu konuda kendi başına yürümeye muktedir olduğunu vurgulayan Yıldırım, dost ve kardeş ülkelerle de beraber yürüme arzusunda olduklarını belirtti.

Yıldırım, "Bu program, hem bizim hem de dost ve kardeş ülkelerin yüzünü ağartacaktır. Büyük hedeflerimiz var. 2023'te aya ulaşmak, 2028'te ise yumuşak inişle gezen araç indirerek bilimsel çalışmalar yapmak gibi hedeflerimiz var. Bunu yaptığımız zaman Türkiye birinci lige çıkmış olacaktır." dedi.