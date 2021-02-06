Türkiye Uzay Ajansı'ndan merak uyandıran paylaşım! 9 Şubat'ı işaret etti

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. "İstikbal Göklerdedir" hashtag'i ile yapılan paylaşımda Samanyolu Galaksisi, Ay ve Jüpiter'in yer aldığı uzay görüntüleri yayınlandı. Görüntünün sonunda 9 Şubat Salı günü işaret edildi.
#İstikbalGöklerdedir ???????? pic.twitter.com/V7pSxyX6IB— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 5, 2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaştığı videoyu kendi hesabından "Hazır mısınız?" ifadeleriyle tekrar paylaştı.
Hazır mısınız? https://t.co/b7TUVRGglk— Mustafa Varank (@varank) February 5, 2021