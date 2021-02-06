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  4. Türkiye Uzay Ajansı'ndan merak uyandıran paylaşım! 9 Şubat'ı işaret etti

Türkiye Uzay Ajansı'ndan merak uyandıran paylaşım! 9 Şubat'ı işaret etti

06.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Türkiye Uzay Ajansı'ndan merak uyandıran paylaşım! 9 Şubat'ı işaret etti

Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla merak uyandırarak 9 Şubat'ı işaret etti.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. "İstikbal Göklerdedir" hashtag'i ile yapılan paylaşımda Samanyolu Galaksisi, Ay ve Jüpiter'in yer aldığı uzay görüntüleri yayınlandı. Görüntünün sonunda 9 Şubat Salı günü işaret edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaştığı videoyu kendi hesabından "Hazır mısınız?" ifadeleriyle tekrar paylaştı.


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