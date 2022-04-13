Türkiye Uzay Ajansı'ndan Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) paylaşımı! Testi başarıyla yapıldı: Ay görevinde kullanılacak

"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde ateşleme testi yapıldı. Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabındaki paylaşımına göre, "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde (HİS) sistem seviyesi ateşleme testi başarıyla gerçekleştirildi.

TUA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, AYAP-1 kapsamındaki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM! "HEYECANLI HİS'LER"

HİS sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanan paylaşımda, ateşleme öncesi hazırlıkların görüntülendiği video da yer aldı.

Heyecanlı HİS’ler????????



Ay Araştırma Görevi (AYAP – 1) kapsamında uzay aracımızı Ay’a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi(HİS) sistem seviyesi ateşleme testi başarıyla gerçekleşti.✅#MilliTeknolojiHamlesi ????????#GökyüzüneBakAyıGör????@DeltavUzay pic.twitter.com/I9uc518GwX — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) April 13, 2022

DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen AYAP-1'de, uzay aracını Ay'a taşıyacak sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sistemin üretimi ile kurulumu tamamlanmıştı.

AYAP-1'in görev konseptine göre uzay aracı öncelikle bir fırlatıcıyla uzaya taşınacak. Ardından uzay aracı, sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini icra edecek. Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV'nin hibrit motoru ateşleme yapacak. (AA)

