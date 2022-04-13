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Türkiye Uzay Ajansı'ndan Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) paylaşımı! Testi başarıyla yapıldı: Ay görevinde kullanılacak

13.04.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), sosyal medya üzerinden Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) paylaşımında bulundu. "Heyecanlı HİS'ler" ifadesini kullanan TUA, "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde (HİS) sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye Uzay Ajansı'ndan Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) paylaşımı! Testi başarıyla yapıldı: Ay görevinde kullanılacak

"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde ateşleme testi yapıldı. Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabındaki paylaşımına göre, "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde (HİS) sistem seviyesi ateşleme testi başarıyla gerçekleştirildi.

TUA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, AYAP-1 kapsamındaki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM! "HEYECANLI HİS'LER"

HİS sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanan paylaşımda, ateşleme öncesi hazırlıkların görüntülendiği video da yer aldı.

DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen AYAP-1'de, uzay aracını Ay'a taşıyacak sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sistemin üretimi ile kurulumu tamamlanmıştı.

TUA-1

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AYAP-1'in görev konseptine göre uzay aracı öncelikle bir fırlatıcıyla uzaya taşınacak. Ardından uzay aracı, sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini icra edecek. Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV'nin hibrit motoru ateşleme yapacak. (AA)

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