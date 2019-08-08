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Türkiye Uzay Ajansı'nın A takımı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:01 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu kadrosunu Resmi Gazete'nin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurdu.

Türkiye Uzay Ajansı'nın A takımı belli oldu

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu kadrosunu Resmi Gazete'nin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 Aralık'ta kurulan ve Türkiye'nin 20 yıllık rüyası olan uzay ajansının A Takımı belli oldu. Türkiye Uzay Ajansı'nın 7 üyeden oluşan yönetim kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlendi.
BAKAN VARANK MESAJ YAYIMLADI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, atama kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atanan Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlandı. 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonumuzu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek yıldız kadromuzla Türkiye’yi uzay ligine taşıyacağız" ifadesini kullandı. Bakan Varank, yönetim kurulunun tarihi bir misyon üstlendiğinin altını çizerek, "Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’nin gündeminde olan uzay ajansının ilk yöneticileri olan arkadaşlarımızın, sorumluluk bilinci ile hareket edeceğinden şüphe duymuyoruz" dedi.
YÖNETİM KADROSU
Resmi Gazete'ye göre; Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, ajansın yönetim kurulu başkanı oldu. Yönetim kurulunda, İTÜ Uzay Mühendisliği bölümünün kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, NASA’nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray, STM Savunma Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Murat İkinci ile TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen yer aldı.
GÖREV SÜRESİ ÜÇ YIL
Ajansın kuruluş mevzuatına göre, başkan dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olacak. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek. Yönetim Kurulu her ay en az bir kere toplanacak. Yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları, ajans tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

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Türkiye Uzay Ajansı'nın A takımı belli olduTürkiye Uzay Ajansı'nın A takımı belli oldu

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