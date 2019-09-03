Türkiye Uzay Ajansı’nın “A Takımı” toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın ilk yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında yapılan çalışmaların önemine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Türkiye’nin uzaydaki geleceğine yön verecek işlere imza atacağınıza inanıyorum” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısına Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

Bakan Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın Türkiye’nin 20 yıllık rüyası olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensibiyle yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin atandığı hatırlattı. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin alanlarında uzman ve tecrübe sahibi isimler olduğunun altını çizen Varank, ajansın "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin uzay alanında milli menfaatlerini koruyacak çalışmalar yapacağını vurguladı.

Uzaydaki geleceğine yön verecek işlere imza

Varank, dünyanın geleceğinin uzayda olduğunu belirterek, uzay ajansının kurulmasının Türkiye için bir iftihar vesilesi olduğunu söyledi. Ajansın gündeminde Milli Uzay Programı olduğunu kaydeden Varank, Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan politika kurullarıyla istişare halinde programın tamamlanacağını bildirdi. Varank, büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında çalışmanın önemine işaret ederek, “Uzay ajansımızın, Türkiye’nin uzaydaki geleceğine yön verecek işlere imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

Logo talimatı

Toplantıda Bakan Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın logo seçiminin vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilmesi için hazırlık yapılması konusunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım’a talimat verdi. Toplantının sonunda Ajans Başkanı Yıldırım, ilk yönetim kurulu toplantısı tutanağını, Bakan Varank’a imzalattı.



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