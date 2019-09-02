HABER

Türkiye Uzay Ajansının ilk toplantısı yarın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

Türkiye Uzay Ajansı yönetim kurulu ilk toplantısını yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın başkanlığında yapacak - "Milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek ajans, yarın yapılacak toplantıda gelecek 10 yılı kapsayacak Milli Uzay Programı'nın oluşturulması konusunu masaya yatıracak

Türkiye Uzay Ajansının ilk yönetim kurulu toplantısı yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 7 Ağustos'ta Türkiye Uzay Ajansının "yıldız kadrosu" belirlendi.

Başkanlığına Serdar Hüseyin Yıldırım'ın atandığı ajansın yönetim kurulu üyeliklerine İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Bölümü kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, NASA'nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray, STM Savunma Sistemleri AŞ Genel Müdürü Murat İkinci ile Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen getirilmişti.

Ajansın ilk yönetim kurulu toplantısı Bakan Varank'ın başkanlığında yarın yapılacak.

"Milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek ajans, yarın yapılacak toplantıda gelecek 10 yılı kapsayacak Milli Uzay Programı'nın oluşturulması konusunu masaya yatıracak.

Türkiye'nin uzay alanında hamle yapabilmesi için özel sektörün de devreye girmesine yönelik çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, uluslararası iş birlikleri ve uzaya erişim konularının da ele alınması bekleniyor.

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
Emine Erdoğan'dan Salda Gölü'nde incelemeEmine Erdoğan'dan Salda Gölü'nde inceleme
Tehlikeye aldırış etmeden yüzlerce kiloluk yükün altından geçtilerTehlikeye aldırış etmeden yüzlerce kiloluk yükün altından geçtiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli uzay programı Mustafa Varank Serdar Hüseyin Yıldırım türkiye uzay ajansı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta gözaltına alınan babasının peşinden koşan çocuğun görüntüsü yürekleri burktu

Yürek burkan an! Gözaltına alınan babasının peşinden koştu

İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetim! 81 ile gönderildi

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de istifa!

Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Son dakika! Tatvan kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te teröristlere darbe!

Bozcaada'da karaya oturan geminin personeli için 72 saat süre!

Gemiyi terk etmediler! 72 saat süreleri var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.