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Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 07:32 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Uzay Ajansı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazate'de yayımlandı.

TÜRKİYE Uzay Ajansı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazate'de yayımlandı.
Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'na göre; Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım atandı. Ajansın yönetim kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, Prof. Dr. Sacit Özdemir, Doç. Dr. Lokman Kuzu, Dr. Ahmed Halid Akgiray, Cenk Şen ve Murat İkinci getirildi.

VARANK: TÜRKİYE'Yİ UZAY LİGİNE TAŞIYACAĞIZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, atamaları Twiiter hesabından duyurdu. Varank mesajında, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atanan Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Resmi Gazete'de yayımlandı. 'Milli Teknoloji Güçlü Sanayi' vizyonumuzu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek yıldız kadromuzla Türkiye’yi uzay ligine taşıyacağız" ifadesine yer verdi.
GÖREV SÜRESİ ÜÇ YIL
Ajansın kuruluş mevzuatına göre, başkan dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olacak. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek. Yönetim Kurulu her ay en az bir kere toplanacak. Yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları, ajans tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

SERDAR HÜSEYİN YILDIRIM
Daha önce yayımlanan kararnameyle kapatılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün de başında bulunan Serdar Hüseyin Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünden Berlin Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümüne yatay geçiş yaptı. Yıldırım, aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli havayollarında yönetici olarak çalıştı, proje danışmanlığı yaptı. Kadir Has Üniversitesi'nde Havayolu İşletmeciliği dersleri verdi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde yönetim kurulu başkanlığı ile genel müdürlük yaptı.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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